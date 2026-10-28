Đầu tư

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
16:02 | 28/10/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 chiều 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu Việt Nam không chỉ tham gia các chuỗi giá trị sẵn có mà cần nâng cao năng lực để cùng các đối tác quốc tế trực tiếp tạo lập giá trị trong những chuỗi giá trị mới.
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Phát biểu định hướng tại phiên thảo luận với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới” và “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc, dưới tác động đan xen của xung đột địa chính trị, đột phá công nghệ và làn sóng chuyển đổi kép.

Theo Phó Thủ tướng, các cực tăng trưởng đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cũng được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng khả năng chống chịu trước biến động. Trong bối cảnh đó, quyết định lựa chọn điểm đến đầu tư không còn chỉ dựa trên chi phí mà ngày càng chú trọng an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) đang dần trở thành điều kiện tiên quyết để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời làm thay đổi lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia.

Phó Thủ tướng cho rằng những chuyển dịch này vừa mở ra cơ hội tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường mới cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vừa tạo sức ép về năng lực hấp thụ công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

“Cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để nắm bắt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ những biến chuyển của kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng các quốc gia không thể chỉ thích ứng thụ động hay đứng ngoài quan sát, mà cần chủ động định vị và nâng cao năng lực nội tại trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu hiện nay không chỉ là kết nối và đưa nền kinh tế tham gia các chuỗi giá trị đã có hoặc đang hình thành. Quan trọng hơn, Việt Nam cần tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực để cùng các đối tác quốc tế tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào quá trình sáng tạo và kiến tạo giá trị trong những chuỗi giá trị mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại phiên thảo luận với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới” và “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, chiều 28/10.

Để chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng và thịnh vượng, Phó Thủ tướng gợi mở bốn định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng năng lực nội sinh về nhân lực, công nghệ và quản trị.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và tạo không gian thử nghiệm cho những cái mới.

Thứ ba, tăng cường kết nối, hợp tác đa phương, khu vực và Nam - Nam.

Thứ tư, huy động hiệu quả vốn, tài chính xanh và công nghệ, gắn với liên kết doanh nghiệp trong nước và nâng cấp chuỗi giá trị.

Đề cập vai trò của TP.Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá thành phố, với vị thế là đô thị đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành những khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

“Không đơn thuần là điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức và công nghệ khu vực, TP.HCM đồng thời hướng đến trở thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập cùng các đối tác quốc tế”, Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội này, TP. Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam cần có những định hướng hợp tác đủ sâu, đủ thực chất với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng chia sẻ, nếu buổi sáng của Diễn đàn là thời điểm cùng nhận diện tầm nhìn, thì buổi chiều là thời điểm bắt tay vào hành động. Chủ đề xuyên suốt của Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm nay chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những cam kết, khuôn khổ chính sách và dự án hợp tác cụ thể giữa các bên.

“Chúng ta không chỉ đến đây để cùng đối thoại, mà quan trọng hơn, chúng ta đến đây để cùng nhau hướng đến tầm nhìn hành động chung”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Lạc Nguyên
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tạo lập giá trị toàn cầu Việt Nam trong kỷ nguyên mới tham gia chuỗi giá trị mới.

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