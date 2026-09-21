Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Linh Austin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty R3 Lithium. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Cho biết về những chính sách mới trong thu hút FDI, Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; định hướng ưu tiên chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường.

Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ như R3 Lithium.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ảnh: chinhphu.vn

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty R3 Lithium Linh Austin bày tỏ vui mừng trước chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng, thuận lợi, đồng thời cho rằng, quá trình “điện hóa” giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp của Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh.

Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, ông Linh Austin cho biết, R3 Lithium quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu. Mục tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng, mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Linh Austin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty R3 Lithium. Ảnh: chinhphu.vn

Hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, trong đó đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới./.