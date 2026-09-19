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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

13:13 | 19/09/2026
(TBTCO) - Sáng 19/9, tại hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Lễ công bố, đồng chí Phan Chí Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh (là thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội khóa XVI) đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Lễ công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và năng động, sáng tạo. Đồng thời, với vị thế mới, Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn 6 thập kỷ sau ngày Bác về thăm tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới, với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn, mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ, chính quyền thành phố, xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20 - 30 năm tới; kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Ảnh: Hải Nguyễn

Xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao.

Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống, Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa; cần ưu tiên hạ tầng liên kết vùng, chuẩn bị đồng bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đầu tư tương xứng cho giao thông công cộng, nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và thiết chế văn hóa; phải đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu; giải quyết căn cơ ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. Đô thị hóa phải kiến tạo môi trường sống văn minh, tiện nghi, an toàn và đáng sống cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới. Bộ máy phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân.

Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện; được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả; việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ; cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Không gian mới chỉ tạo ra sức mạnh mới khi bộ máy cùng chung một ý chí và lòng người cùng hướng về tương lai.

Phát triển con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và sức mạnh văn hóa Kinh Bắc, Bắc Ninh cần gắn đào tạo với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghệ mới; có chính sách đủ mạnh để thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo công nghệ; phải đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững; phải nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đặc biệt đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn. Chăm lo chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách; mở rộng an sinh xã hội, bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ kịp thời người dân trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe và tuổi già, bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Kiên quyết không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường và tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trách nhiệm của thế hệ hôm nay, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao, có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Hội nhập sâu rộng nhưng nội lực vững vàng, giàu hơn mà vẫn giữ được môi trường và bản sắc, phát triển nhanh mà những câu quan họ vẫn mượt mà, những làng nghề, chùa tháp và mái đình, cốt cách và truyền thống vẫn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa.

Trên hết, Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã phát biểu, trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ nghiêm túc cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ, trở thành thành phố không phải là đích đến, đây chỉ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương để Bắc Ninh có thêm nguồn lực, điều kiện phát triển./.

Theo TTXVN
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