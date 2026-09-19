Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Thị trường trong nước

Sáng 19/9, Ngân hàng Nhà nước chốt tỷ giá trung tâm tuần qua ở mức 25.637 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tính chung tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 41 đồng, đảo chiều sau hai tuần liên tiếp giảm và chốt tuần ở mức cao chưa từng có. Trong khi đó, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối phiên cuối tuần chưa được công bố. Ngày 17/9, tỷ giá USD tham khảo được niêm yết ở mức 24.401 - 26.863 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15- 26.918,85 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng đi lên nhưng nhịp tăng rõ hơn về cuối tuần. Tính chung tuần, tỷ giá USD tự do lên 25.830 - 25.880, tăng 120 đồng, sau khi giảm 50 đồng trong tuần trước.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 19/9, diễn biến tỷ giá các ngoại tệ cho thấy xu hướng trái chiều, trong đó tỷ giá USD và CNY đồng loạt tăng, còn tỷ giá EUR, GBP và JPY giảm khá mạnh. Tỷ giá USD tiếp tục đi lên. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.800 - 26.210 VND/USD, cùng tăng 100 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.810 - 26.190 VND/USD, cùng tăng 80 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 19/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP có mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào giảm 230,83 đồng xuống 33.885,49 đồng/GBP, trong khi bán ra giảm 240,85 đồng xuống 35.324,5 đồng/GBP. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.119 - 35.399 đồng/GBP, giảm lần lượt 298 đồng và 301 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 100,23 điểm, tăng 1,1% tuần qua.

Chỉ số DXY tăng lên mức cao nhất trong hai tháng, vượt ngưỡng quan trọng 100 điểm trong tuần này và chấm dứt chuỗi 02 tuần giảm liên tiếp. Đà tăng của đồng USD được hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang lên 3,75 - 4%, sau hơn 3 năm, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Quyết định tăng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. Áp lực giá đã hạ nhiệt trong năm 2025, song diễn biến từ đầu năm 2026 tiếp tục đặt ra thách thức đối với quá trình đưa lạm phát trở về mục tiêu.

Sau quyết định của Fed, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi giảm mạnh lãi suất. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng lãi suất tại Mỹ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn và yêu cầu Fed nhanh chóng hạ lãi suất. Đồng thời quy trách nhiệm về quyết định tăng lãi suất cho Hội đồng Thống đốc Fed, thay vì Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Phản ứng của đồng yên chủ yếu đến từ cách BoJ truyền tải thông điệp sau cuộc họp. Thống đốc Kazuo Ueda đưa ra định hướng thận trọng đối với các bước đi tiếp theo, trong khi kỳ vọng của một bộ phận thị trường về khả năng BoJ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian ngắn không được củng cố. Điều này khiến đồng yên chịu áp lực giảm giá sau quyết định chính sách.

Không chỉ nâng lãi suất tại cuộc họp lần này, bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) của Fed còn cho thấy khả năng có thêm các đợt tăng lãi suất trước cuối năm đã gia tăng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed không đưa ra tín hiệu cụ thể về thời điểm hoặc quy mô của những bước điều chỉnh tiếp theo.

Trong khi đó, đồng yên Nhật (JPY) giảm mạnh so với đồng USD dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, từ 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Quyết định được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, trong đó Toichiro Asada và Ayano Sato phản đối việc tăng chi phí vay.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9, với thông điệp chính sách tương đối cứng rắn. Diễn biến này có thể hỗ trợ đồng bảng Anh và qua đó hạn chế phần nào đà tăng của đồng USD trong ngắn hạn. Thị trường Anh cũng tiếp tục theo dõi chính sách tài khóa của Chính phủ và mức độ duy trì kỷ luật ngân sách./.