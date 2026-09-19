Chứng khoán

JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
06:20 | 19/09/2026
(TBTCO) - Trong thông cáo phát hành ngày 18/9/2026, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã chúc mừng Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
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Theo JICA, đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực nhiều năm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng tiếp cận thị trường và mức độ hội nhập quốc tế.

JICA cho biết, kể từ khi ODA Nhật Bản được nối lại năm 1992, JICA đã đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển thị trường vốn thông qua đối thoại chính sách, hợp tác kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong gần 25 năm qua, các chương trình đào tạo của JICA đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó nhiều thành viên tham gia đã và đang giữ những vai trò chủ chốt tại UBCKNN và các Sở giao dịch.

JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường
Đại diện JICA và Ủy ban Chứng khoán nhà nước tại buổi khởi động dự án hợp tác. Ảnh: JICA

Dự án Hợp tác kỹ thuật về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam (2019 - 2023) là một dấu mốc nổi bật, góp phần tăng cường giám sát thị trường và các trung gian thị trường, nâng cao chất lượng niêm yết, công bố thông tin và bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ triển khai Luật Chứng khoán 2019. Hiện nay, JICA và UBCKNN đang triển khai giai đoạn hợp tác tiếp theo (2024 - 2027) nhằm thúc đẩy hiệu quả thị trường, giám sát trên cơ sở rủi ro và tăng cường năng lực thực thi.

Ông Kobayashi Yosuke - Trưởng Đại diện JICA Việt Nam chia sẻ: “Việc được FTSE Russell nâng hạng là thành quả của quá trình cải cách bền bỉ và cộng tác chặt chẽ của các cơ quan hữu quan. JICA tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong việc tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và nâng cao tính minh bạch của thị trường”.

Ông Kojima Kazunobu - Tư vấn trưởng dự án JICA từ Viện nghiên cứu Daiwa nói: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chứng kiến những tiến bộ đáng ghi nhận của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc tiếp tục áp dụng các thông lệ quốc tế và tăng cường giám sát hiệu quả cũng như tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường chất lượng cao sẽ tạo nền tảng vững chắc cho niềm tin của nhà đầu tư cũng như hỗ trợ phát triển bền vững”.

JICA cho biết, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu và tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực phát triển thị trường tài chính, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường khu vực và thế giới.

FTSE Russell là nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu thuộc London Stock Exchange Group (LSEG), nổi tiếng với các bộ chỉ số như FTSE 100 và các chỉ số cổ phiếu toàn cầu. Tổ chức này phân loại các thị trường chứng khoán dựa trên chất lượng thị trường, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, thanh khoản và khung pháp lý.

Hệ thống xếp hạng của FTSE Russell gồm 4 cấp chính: Phát triển (Developed), Mới nổi nâng cao (Advanced Emerging), Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) và Cận biên (Frontier). Xếp hạng càng cao thường cho thấy thị trường càng trưởng thành, minh bạch và hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế. Việc được nâng hạng bởi FTSE Russell có thể giúp một quốc gia thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu.
Hà My
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