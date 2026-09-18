Chứng khoán

Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt 350 triệu đồng do vi phạm điều kiện chào bán trái phiếu

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
18:38 | 18/09/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt 350 triệu đồng do chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Tại thời điểm dự kiến phát hành lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả, bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 7,07 lần.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 530/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng dân dụng Phú Quốc, có trụ sở tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng đối với hành vi chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 30/3/2026, Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp nhận nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu mã PKC12601 của Xây dựng dân dụng Phú Quốc. Lô trái phiếu dự kiến được phát hành ngày 31/3/2026 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, doanh nghiệp có tổng nợ phải trả 28.458,8 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 4.235,8 tỷ đồng. Tính cả 1.500 tỷ đồng trái phiếu dự kiến phát hành, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lên tới 7,07 lần.

Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt 350 triệu đồng do vi phạm điều kiện chào bán trái phiếu
Ảnh minh họa

Trong khi đó, quy định hiện hành yêu cầu doanh nghiệp chào bán trái phiếu phải có nợ phải trả, bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm phát hành đã được kiểm toán. Với vi phạm trên, Xây dựng dân dụng Phú Quốc bị phạt 350 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 8a Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 528/QĐ-XPHC xử phạt CTCP Mua bán nợ Thuận Minh, có trụ sở tại phường Thượng Cát, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Mua bán nợ Thuận Minh chậm công bố với HNX nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các tài liệu chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên gồm nhiều báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với người sở hữu trái phiếu và thông tin liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu mã TMDCH2123001. Bên cạnh đó, một số thông tin về mua lại trước hạn và thay đổi điều khoản, điều kiện của lô trái phiếu này được công bố chậm dưới 10 ngày làm việc./.

Tấn Minh
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Xây dựng dân dụng Phú Quốc vi phạm điều kiện chào bán trái phiếu xử phạt vi phạm hành chính trái phiếu quy định chào bán trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp Nghị định 156/2020/NĐ CP chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp

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