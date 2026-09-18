Chứng khoán

Dòng vốn ngoại chảy mạnh, mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:21 | 18/09/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch trong phiên 18/9, với tổng giá trị mua - bán trên HOSE lên gần 20.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó hàng loạt cổ phiếu như HPG, PNJ, SHB, STB và NVL được giải ngân trên 200 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán trải qua phiên rung lắc đáng kể. Sau phần lớn thời gian duy trì trên tham chiếu, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều, đóng cửa tại 1.815,66 điểm, giảm 7,11 điểm, tương ứng 0,39%. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 25.926 tỷ đồng với hơn 881 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Tâm điểm của phiên nằm ở giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này mua vào 10.544,75 tỷ đồng và bán ra 9.282,59 tỷ đồng trên HOSE, qua đó mua ròng khoảng 1.262 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn là quy mô tuyệt đối của dòng tiền. Giá trị mua của nhà đầu tư nước ngoài tương đương khoảng 40,7% giá trị giao dịch toàn HOSE trong phiên, trong khi giá trị bán tương đương khoảng 35,8%. Đây là mức giao dịch đặc biệt sôi động so với các phiên gần đây, cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục gia tăng mạnh trước thời điểm lộ trình nâng hạng chính thức có hiệu lực kéo theo dòng vốn từ các quỹ thụ động dựa trên chỉ số FTSE thực hiện giải ngân.

Dòng tiền ngoại phân bổ khá rộng. HPG dẫn đầu chiều mua ròng với 250,63 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 1,65% lên 21.550 đồng. PNJ đứng kế tiếp với 247,1 tỷ đồng và đóng cửa tại tham chiếu.

Hai cổ phiếu ngân hàng SHB và STB lần lượt được mua ròng 220,99 tỷ đồng và 201,66 tỷ đồng. Cả hai đều tăng giá, trong đó STB tăng 2,62% lên 78.200 đồng, SHB tăng 1,72% lên 11.800 đồng.

Dòng vốn ngoại còn giải ngân hơn 201 tỷ đồng vào NVL, cổ phiếu tăng 2,4%. MCH được mua ròng gần 164 tỷ đồng; HDB 139,44 tỷ đồng; FPT 134,51 tỷ đồng; SSI 126,17 tỷ đồng và VJC 126,16 tỷ đồng.

Như vậy, dù cổ phiếu ngân hàng tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, sự phân hóa trong chính nhóm này khá rõ. Trong khi SHB, STB và HDB nằm ở chiều mua, TCB lại dẫn đầu nhóm ngân hàng bị bán ròng với 199,49 tỷ đồng. CTG bị bán ròng 163,28 tỷ đồng, VPB 119,32 tỷ đồng, MBB 103,62 tỷ đồng và ACB 49,14 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại chảy mạnh, mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng
Top mua/bán ròng của khối ngoại phiên 18/9 - Nguồn: Dstock

Áp lực bán lớn nhất tiếp tục xuất hiện tại VIC với gần 320 tỷ đồng. Cổ phiếu đóng cửa tại tham chiếu 241.200 đồng. VHM cũng bị bán ròng 65,54 tỷ đồng. Đây là diễn biến nối dài chuỗi phiên hai cổ phiếu họ Vingroup thường xuyên xuất hiện ở nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh.

Ngoài ra, BSR đảo chiều sang trạng thái bị bán ròng 32,67 tỷ đồng sau nhiều phiên được mua mạnh; VPL bị bán ròng 27,02 tỷ đồng.

Khối ngoại không chỉ chuyển sang mua ròng mạnh mà cả hai chiều mua - bán cùng tăng vọt với dòng tiền giải ngân hàng trăm tỷ đồng vào nhiều cổ phiếu. Phiên 18/9 đánh dấu chuyển động đáng kể của dòng tiền ngoại và có thể mở ra “bình thường” mới sau trạng thái mới từ câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại hpg vn-index

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