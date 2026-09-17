Chứng khoán

Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
19:30 | 17/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Schengen Invest 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu IN4 theo quy định. Cùng ngày, Công ty cổ phần Chứng khoán T-cap cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 527/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Schengen Invest, có trụ sở tại 63 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 26/12/2023, Schengen Invest - cổ đông lớn của Công ty cổ phần In số 4 (mã Ck: IN4) - đã thực hiện mua 225.680 cổ phiếu IN4, qua đó nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 329.770 cổ phiếu lên 555.450 cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Schengen Invest tại In số 4 tăng từ 27,48% lên 46,29% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, công ty không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Schengen Invest bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai
Ảnh minh họa

Ngoài hình thức phạt tiền, Schengen Invest bị áp dụng hai biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, công ty buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

Đồng thời, Schengen Invest phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có hiệu lực.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 525/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán T-cap, có trụ sở tại tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội. Theo đó, Chứng khoán T-cap bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo./.

Tấn Minh
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