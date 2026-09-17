Tài chính quốc tế

Chính sách của Fed gây áp lực lên đồng Yên trước thềm quyết định lãi suất của BoJ

Hoàng Lê

Hoàng Lê

18:44 | 17/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào ngày thứ Sáu.
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Chính sách của Fed gây áp lực lên đồng Yên trước thềm quyết định lãi suất của BoJ
Cuối phiên giao dịch ngày 17/9, tỷ giá hối đoái của đồng Yên Nhật Bản với đồng Đô la Mỹ được giao dịch ở mức 155,72 Yên/USD. Ảnh: Dado Ruvic/Reuters

Đồng Yên đã suy yếu trong tuần này do lập trường chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã làm lu mờ triển vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sắp tăng lãi suất. Xu hướng này có thể tiếp tục.

Việc đồng Yên mất giá trái ngược với đà tăng hồi đầu tháng, vốn một phần do chính sách định giá mạnh mẽ đối với việc BoJ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm, đúng như dự đoán, và hầu hết các quan chức đều dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay thông qua biểu đồ dự báo lãi suất (dot plot).

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao tiếp tục củng cố đồng Đô la, gây áp lực lên đồng Yên bất chấp dự đoán rộng rãi rằng BoJ sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25% vào thứ Sáu.

Theo Eiji Kinouchi, nhà phân tích tại Daiwa Securities, động thái có vẻ cứng rắn của Fed càng gây áp lực lớn hơn lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong việc tăng lãi suất và phát tín hiệu về lập trường quyết liệt hơn nữa đối với các biện pháp tiếp theo.

Mặc dù các điều kiện tiền tệ của Nhật Bản dự kiến ​​sẽ thắt chặt, các nhà phân tích cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản, vốn là nguyên nhân chính khiến đồng Yên suy yếu trong nhiều năm qua, khó có thể thu hẹp đáng kể.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất như thị trường dự đoán - hơn ba lần tăng lãi suất vào giữa năm sau - thì chênh lệch lãi suất ngắn hạn giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ thu hẹp không đáng kể theo lộ trình chính sách hiện tại mà BoJ đang áp dụng.

Ngược lại, các nhà đầu tư đang dự đoán tốc độ tăng lãi suất của Nhật Bản sẽ chậm hơn sau đợt tăng lãi suất dự kiến ​​của BoJ vào thứ Sáu. Chỉ số hoán đổi qua đêm đang phản ánh 66% khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa vào cuối năm và 41% khả năng tăng lãi suất lần thứ hai trước tháng 3 năm 2027.

Vào cuối phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm, đồng Yên Nhật được giao dịch ở mức 155,72 Yên so với Đô la Mỹ. Đây là mức giảm khá lớn, nhưng vẫn còn cách xa mức khoảng 160 Yên vào đầu tháng 9.

Mặc dù chênh lệch lãi suất dự kiến ​​cho thấy đồng Đô la có thể mạnh lên, nhưng vẫn có khả năng đồng Yên sẽ phục hồi trong thời gian ngắn. Khi Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ cuối tuần dài ngay sau quyết định của BoJ, nhà đầu tư cảnh báo bất kỳ tín hiệu mạnh mẽ nào từ ngân hàng trung ương đều có thể gây chấn động thị trường, tương tự như sự hỗn loạn hồi mùa hè năm 2024, khi BoJ tăng lãi suất, cùng với những đồn đoán về lộ trình chính sách của Fed, đã khiến đồng Yên tăng vọt và gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Tokyo.

Tuần tới, thị trường tài chính Nhật Bản sẽ đóng cửa nghỉ lễ quốc gia từ thứ Hai đến thứ Tư.

Hoàng Lê
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