Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về áp lực lạm phát

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Ảnh: NYTimes

Các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, mức đã được duy trì từ cuối năm ngoái.

Quyết định này được công bố một ngày sau khi dữ liệu cho thấy, lạm phát ở Anh đã tăng lên 3,1% trong tháng 8, tốc độ tăng giá nhanh nhất kể từ tháng 3, do giá xăng và dầu diesel tăng cao.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đã ra tín hiệu rằng họ sẽ phản ứng nếu lạm phát gia tăng có nguy cơ kéo dài.

“Cho đến nay, chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao chỉ có tác động hạn chế đến việc thiết lập giá cả và tiền lương ở Anh. Nhưng sự biến động này càng kéo dài, tác động của nó đến lạm phát càng lớn, và khả năng chúng ta cần phải tăng lãi suất ngân hàng càng cao”, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết.

Vẫn còn sự bất đồng trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ của ngân hàng về sự cần thiết phải hành động. 3 trong số 9 thành viên ủy ban quyết định lãi suất đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất lên 4%.

Ngân hàng Trung ương Anh cũng cho biết sẽ thay đổi cách thức giảm lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc tạm dừng đấu giá các trái phiếu này cho đến năm sau.

Trong nhiều tuần qua, mối lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát và gánh nặng nợ công cao đã thúc đẩy việc bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu. Chi phí vay cao hơn này càng làm gia tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lần thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Trung Đông, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm vào thứ Tư, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định lạm phát của Mỹ đã quá cao trong thời gian quá dài. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm 2026.

Lạm phát tại Anh lại tăng trong tháng 8 lên 3,1%, vượt mục tiêu 2% của BoE, chủ yếu do giá xăng dầu và chi phí năng lượng hộ gia đình tăng cao. Vào tháng 7, BoE cho biết họ dự kiến ​​lạm phát trung bình sẽ ở mức 3,2% trong quý cuối năm.

Giá dầu thô đã tăng lên trên 110 đô la một thùng trong tuần này và giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đang ở mức cao nhất kể từ năm 2023 do những lo ngại mới về nguồn cung xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.

Ngay cả khi vẫn còn sự chia rẽ trong nội bộ, các nhà hoạch định chính sách lãi suất của BoE vẫn có lập trường cứng rắn hơn tại cuộc họp.

Ông Bailey cho rằng địa chính trị đã làm nổi bật hơn các rủi ro tiềm tàng, trong bối cảnh dường như thiếu đi sự cấp bách trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy việc tăng chi phí năng lượng đã gây ra những tác động gián tiếp, chẳng hạn như thông qua tiền lương. Thực tế, thu nhập bình quân hàng tuần đã giảm trong ba tháng tính đến tháng 7, và số lượng việc làm cũng giảm, theo dữ liệu chính thức.

BoE cho biết sẽ thay đổi cách thức giảm lượng trái phiếu chính phủ Anh đang nắm giữ. Ngân hàng này sẽ thanh lý lượng trái phiếu còn lại với tốc độ trung bình hàng năm là 46 tỷ bảng Anh, tương đương 61,5 tỷ đô la Mỹ, vào cuối năm 2034.

Tuy nhiên, ngân hàng cũng cho biết sẽ tạm dừng đấu giá trái phiếu cho đến tháng Tư trong khi xem xét lại mô hình bán trái phiếu cho chính phủ.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Anh, hay còn gọi là trái phiếu gilt, cũng như trái phiếu chính phủ các nước khác trên thế giới, đã tăng cao do các nhà đầu tư lo ngại về gánh nặng nợ nần và lạm phát. Lợi suất trái phiếu gilt kỳ hạn 10 năm chuẩn đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2008 trong tuần này.

Việc giảm nợ sẽ đến từ sự kết hợp giữa việc để trái phiếu đáo hạn và bán ra 20 tỷ bảng Anh mỗi năm. Cả Fed và ECB đều không sử dụng việc bán trái phiếu để giảm lượng trái phiếu nắm giữ, và những người chỉ trích cách tiếp cận của BoE cho rằng điều này làm tăng chi phí vay mượn vào thời điểm chính phủ đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế nợ công.

BoE cho biết họ sẽ không bán 222 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ có ngày đáo hạn trước năm 2035 vì chúng sẽ được nắm giữ đến khi đáo hạn. Tính đến tháng 9 năm nay, BoE nắm giữ tổng cộng 368 tỷ bảng Anh như một phần của danh mục đầu tư mua tài sản.