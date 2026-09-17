Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

19:51 | 17/09/2026
(TBTCO) - Ngày 16/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 đã được tổ chức, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.
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Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026
Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham dự và trao quà tại sự kiện

Chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tiếp nối hành trình nhân ái của chương trình “Nghĩa tình Phương Nam” và “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, hướng đến hỗ trợ, đồng hành cùng trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập, trưởng thành.

Tham dự chương trình, đại diện Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ chương trình, góp phần tiếp thêm nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026
Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt bắt tay cảm ơn ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, đại diện cho Vietcombank trao tặng phần quà 500 triệu đồng của ngân hàng dành hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Phát động từ ngày 16/9/2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây mất mát cho nhiều gia đình, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên khởi xướng đã kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà bảo trợ và những tấm lòng nhân ái để đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ qua đời do đại dịch cho đến năm 18 tuổi. Sau 5 năm, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp, thăm hỏi, trao tặng tiền và quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ với tổng kinh phí hơn 60,8 tỷ đồng, đồng thời trao học bổng và hỗ trợ đào tạo cho các em sau khi hoàn thành bậc trung học phổ thông.

Năm 2026, “Nghĩa tình Phương Nam” của VTV Nam Bộ đồng hành cùng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên, mở rộng hoạt động bảo trợ lâu dài tới trẻ mồ côi vì nhiều nguyên nhân như thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật… Qua đó, chương trình hướng tới việc kết nối thêm các nguồn lực xã hội, tạo điểm tựa để các em tiếp tục học tập và trưởng thành.

Qua việc đồng hành cùng chương trình, Vietcombank tiếp tục phát huy tinh thần hướng đến cộng đồng, chung tay cùng các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần mang đến thêm cơ hội học tập, phát triển và một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Dung
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