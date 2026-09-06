Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

10:46 | 06/09/2026
(TBTCO) - Những bước chân vì sức khỏe và môi trường được chuyển hóa thành nguồn lực hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập.
aa

Ngày 5/9/2026, nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các trường học trên cả nước triển khai trao 7.350 suất học bổng “Cùng em tiến bước” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tổng giá trị chương trình trao học bổng là 7,35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được hình thành từ khoản tài trợ Vietcombank cam kết đóng góp cùng sự chung tay của cán bộ, nhân viên và khách hàng trong khuôn khổ chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước - Hành trình 10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”.

Từ những bước chân xanh đến hành trình tiếp bước học sinh

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - Hành trình 10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền” do Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026-2027
Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng cuối, thứ 4 từ trái sang) và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (hàng cuối, thứ 6 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank Phú Thọ trao học bổng “Cùng em tiến bước” cho các em học sinh tại Trường THCS Hy Cương - Phân hiệu Chu Hóa (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ)

Sự kiện đã thu hút hơn 1,77 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Chương trình đồng thời xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Đồng hành cùng chương trình, Vietcombank lan tỏa thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vietcombank đồng hành”, vận động cán bộ, nhân viên và khách hàng cùng tham gia, đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội thông qua tài khoản “Cùng em tiến bước” của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Từ thành quả của hành trình cộng đồng này, những bước chân vì sức khỏe và môi trường tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực thiết thực, giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập và vững tin bước vào năm học mới.

7.350 cơ hội được trao trên khắp cả nước

Chương trình trao tặng học bổng “Cùng em tiến bước” được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, thông qua hệ thống 685 điểm bán của Vietcombank, các Công đoàn cơ sở tại 6 công ty con của Vietcombank cùng sự phối hợp của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tại mỗi địa bàn, các đơn vị Vietcombank phối hợp với nhà trường rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Việc trao học bổng được tổ chức công khai, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn chia sẻ: “Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin và động viên tới các em học sinh trên hành trình học tập. Vietcombank mong muốn những bước chân của cộng đồng hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em tự tin tiến bước, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Trong hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, dành nguồn lực cho giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo và nhiều chương trình vì cộng đồng trên cả nước.

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng
Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng
Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng

Trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, các chi nhánh Vietcombank đã đồng loạt triển khai trao 7.350 suất học bổng “Cùng em tiến bước” tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng trị giá 7,35 tỷ đồng

Việc trao học bổng “Cùng em tiến bước” tiếp tục thể hiện cam kết ấy bằng một hành động cụ thể: kết nối sự tham gia của ngân hàng, cán bộ, nhân viên và khách hàng để tạo nên nguồn lực chung chăm lo cho thế hệ trẻ.

Từ hành trình 10 tỷ bước xanh đến 7.350 suất học bổng được trao, Vietcombank mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích lối sống tích cực và cùng cộng đồng vun đắp những bước tiến bền vững cho tương lai Việt Nam./.

Hồng Dung
Từ khóa:
vietcombank học bổng Cùng em tiến bước ngân hàng vietcombank

Bài liên quan

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 20-24/7: Tỷ giá trung tâm sát đỉnh lịch sử, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 330.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Đọc thêm

Xây dựng Luật Tài sản số: Khơi thông nguồn lực mới cho tăng trưởng

Xây dựng Luật Tài sản số: Khơi thông nguồn lực mới cho tăng trưởng

(TBTCO) - Để tài sản số thực sự trở thành nguồn lực cho nền kinh tế, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý, phân loại tài sản theo đúng bản chất, đồng thời chuẩn hóa tài sản cơ sở, dữ liệu và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Đây là những nội dung được bà Nguyễn Vân Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

Bảo Việt dành 1 tỷ đồng trao học bổng “Bảo Việt - Vì tương lai Việt” cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2026 - 2027

(TBTCO) - Ngày 05/9/2026, tiếp nối truyền thống đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt tiến hành trao học bổng thường niên cho sinh viên xuất sắc năm học 2026 - 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Hà Nội.
Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

Bảo Việt hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp, Cao Bằng

(TBTCO) - Hướng tới cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó khăn, Tập đoàn Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ 2,7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non Thân Giáp tại xã Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng. Công trình không chỉ góp phần mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn cho trẻ em vùng biên, mà còn nối dài chuỗi hoạt động đồng hành cùng thế hệ trẻ được Bảo Việt triển khai trên cả nước.
Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá

Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá

(TBTCO) - Nguồn thu bảo hiểm khởi sắc trong nửa đầu năm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhiều ngân hàng đầu tư, thành lập công ty bảo hiểm riêng để hoàn thiện “mảnh ghép” hệ sinh thái và mở rộng nguồn thu ngoài lãi, bên cạnh kênh hợp tác phân phối truyền thống.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Mở rộng bao phủ, tăng sức bảo vệ

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Mở rộng bao phủ, tăng sức bảo vệ

(TBTCO) - Cùng với mở rộng diện bao phủ, Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả chi phí khám, chữa bệnh từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho nhiều học sinh, sinh viên, góp phần giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho gia đình.
Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 10.787 tỷ đồng qua kênh OMO khi lãi suất qua đêm bật từ quanh 1% lên 6%/năm, quy mô “vay nóng” liên ngân hàng hai kỳ hạn ngắn vượt 2 triệu tỷ đồng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm đảo chiều sau 16 tuần tăng liên tiếp, USD đồng loạt hạ nhiệt.
Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất điều kiện cấp tín dụng vượt giới hạn cho các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội. Theo đó, khách hàng phải không có nợ xấu 3 năm liền kề, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần; mức cấp tín dụng tối đa là 38% vốn tự có với một khách hàng và 52% với khách hàng cùng người có liên quan.
VDB vinh dự nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức

VDB vinh dự nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức

(TBTCO) - Ngày 27–28/8/2026 vừa qua, Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) do Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thông dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu lần thứ 16 tại thành phố Karlsruhe, Đức. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, VDB đã vinh dự được trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững (Best Innovation in Sustainable Financial Products & Services) cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

Khi doanh nghiệp Việt chủ động tìm đối tác thay vì chờ khách

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 147,600
Hà Nội - PNJ 144,100 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,100 147,600
Miền Tây - PNJ 144,100 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,100 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 147,600
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 14,810
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 14,810
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,120 14,720
Trang sức 99.99 14,130 14,730
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 06/09/2026 16:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18231 18506 19083
CAD 18293 18569 19191
CHF 31533 31913 32561
CNY 0 3840 3936
EUR 29628 29849 30930
GBP 34429 34821 35759
HKD 0 3192 3395
JPY 160 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 15012 15597
SGD 20025 20307 20884
THB 706 769 824
USD (1,2) 25793 0 0
USD (5,10,20) 25833 0 0
USD (50,100) 25861 25875 26245
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,880 25,880 26,260
USD(1-2-5) 24,845 - -
USD(10-20) 24,845 - -
EUR 29,704 29,728 31,135
JPY 162.17 162.46 172.31
GBP 34,625 34,719 35,932
AUD 18,418 18,485 19,190
CAD 18,535 18,595 19,281
CHF 31,831 31,930 32,878
SGD 20,139 20,202 21,003
CNY - 3,810 3,956
HKD 3,257 3,267 3,404
KRW 17.77 18.53 20.16
THB 754.8 764.12 818.14
NZD 14,990 15,129 15,582
SEK - 2,684 2,778
DKK - 3,984 4,125
NOK - 2,755 2,852
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,022.66 - 6,799.36
TWD 742.75 - 899.84
SAR - 6,823.72 7,187.59
KWD - 82,620 87,911
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,875 25,905 26,285
EUR 29,785 29,905 31,100
GBP 34,683 34,822 35,855
HKD 3,260 3,273 3,390
CHF 31,753 31,881 32,810
JPY 163.36 164.02 172
AUD 18,453 18,527 19,125
SGD 20,234 20,315 20,912
THB 772 775 812
CAD 18,578 18,653 19,250
NZD 15,125 15,670
KRW 18.36 20.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25848 25848 26260
AUD 18409 18509 19431
CAD 18523 18623 19637
CHF 31777 31807 33389
CNY 3821.7 3846.7 3981.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29817 29847 31572
GBP 34733 34783 36535
HKD 0 3330 0
JPY 162.99 163.49 174.04
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15115 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20172 20302 21024
THB 0 735.5 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14560000 14560000 14860000
SBJ 13000000 13000000 14860000
Cập nhật: 06/09/2026 16:00

Lãi suất

Ngân hàng