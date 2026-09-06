Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Ngày 5/9/2026, nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các trường học trên cả nước triển khai trao 7.350 suất học bổng “Cùng em tiến bước” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tổng giá trị chương trình trao học bổng là 7,35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được hình thành từ khoản tài trợ Vietcombank cam kết đóng góp cùng sự chung tay của cán bộ, nhân viên và khách hàng trong khuôn khổ chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước - Hành trình 10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”.

Từ những bước chân xanh đến hành trình tiếp bước học sinh

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - Hành trình 10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền” do Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (hàng cuối, thứ 4 từ trái sang) và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (hàng cuối, thứ 6 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Chi nhánh Vietcombank Phú Thọ trao học bổng “Cùng em tiến bước” cho các em học sinh tại Trường THCS Hy Cương - Phân hiệu Chu Hóa (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ)

Sự kiện đã thu hút hơn 1,77 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Chương trình đồng thời xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Đồng hành cùng chương trình, Vietcombank lan tỏa thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vietcombank đồng hành”, vận động cán bộ, nhân viên và khách hàng cùng tham gia, đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội thông qua tài khoản “Cùng em tiến bước” của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Từ thành quả của hành trình cộng đồng này, những bước chân vì sức khỏe và môi trường tiếp tục được chuyển hóa thành nguồn lực thiết thực, giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập và vững tin bước vào năm học mới.

7.350 cơ hội được trao trên khắp cả nước

Chương trình trao tặng học bổng “Cùng em tiến bước” được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, thông qua hệ thống 685 điểm bán của Vietcombank, các Công đoàn cơ sở tại 6 công ty con của Vietcombank cùng sự phối hợp của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tại mỗi địa bàn, các đơn vị Vietcombank phối hợp với nhà trường rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Việc trao học bổng được tổ chức công khai, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đại diện Vietcombank, ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn chia sẻ: “Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin và động viên tới các em học sinh trên hành trình học tập. Vietcombank mong muốn những bước chân của cộng đồng hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em tự tin tiến bước, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Trong hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, dành nguồn lực cho giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo và nhiều chương trình vì cộng đồng trên cả nước.

Trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, các chi nhánh Vietcombank đã đồng loạt triển khai trao 7.350 suất học bổng “Cùng em tiến bước” tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng trị giá 7,35 tỷ đồng

Việc trao học bổng “Cùng em tiến bước” tiếp tục thể hiện cam kết ấy bằng một hành động cụ thể: kết nối sự tham gia của ngân hàng, cán bộ, nhân viên và khách hàng để tạo nên nguồn lực chung chăm lo cho thế hệ trẻ.

Từ hành trình 10 tỷ bước xanh đến 7.350 suất học bổng được trao, Vietcombank mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích lối sống tích cực và cùng cộng đồng vun đắp những bước tiến bền vững cho tương lai Việt Nam./.