Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

617.000 mã số thuế cần được làm sạch

Thống kê của Cục Thuế cho thấy, hiện trên hệ thống của ngành vẫn còn khoảng 617.000 mã số thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động hoặc có thông tin chưa được cập nhật đầy đủ. Trong đó, có gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế và đồng thời đang có nợ thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, thực trạng này không chỉ tạo ra những “điểm mù” trong dữ liệu quản lý thuế, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để mua bán hóa đơn hoặc giả mạo thông tin cá nhân. Để giải quyết bất cập này, toàn ngành Thuế đang triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế” trên phạm vi toàn quốc. Tại nhiều địa phương, cơ quan thuế đã và đang trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, đồng thời rà soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro để xử lý theo quy định.

Công chức Thuế cơ sở 7, tỉnh Nghệ An gửi thông tin xác minh đến người nộp thuế để làm sạch mã số thuế. Ảnh: TN

Đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Thủ đô có khoảng 150.459 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở đang phối hợp với Công an phường, UBND phường để khai thác các thông tin định danh của người nộp thuế và làm việc trực tiếp với người đại diện pháp luật để hướng dẫn hoàn tất các thủ tục hồ sơ chấm dứt hoạt động theo quy định.

Sau khi xác minh, các hồ sơ sẽ được chia thành từng nhóm để xử lý. Hồ sơ nào cần hỗ trợ, cơ quan thuế hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Hồ sơ có dấu hiệu rủi ro thì tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Cục Thuế cho biết, trong quá trình triển khai “Chiến dịch làm sạch mã số thuế”, ngành Thuế đã phát hiện có những trường hợp thông tin cá nhân bị đánh cắp, giả mạo để đăng ký thành lập doanh nghiệp và những hộ kinh doanh được đăng ký nhưng không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Ông Tạ Quang Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ cho biết, “Chiến dịch làm sạch mã số thuế” đã và đang được đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đạt được kết quả theo chỉ đạo của Cục Thuế, cơ quan thuế rất mong có sự phối hợp của người nộp thuế. Điều này sẽ giúp việc làm sạch dữ liệu mã số thuế được thực hiện nhanh chóng, chính xác; đồng thời giúp chính người nộp thuế tránh được những vướng mắc không đáng có trong quá trình hoạt động và thực hiện các thủ tục hành chính thuế về sau.

Các chuyên gia cho rằng, việc chuẩn hóa mã số thuế và dữ liệu người nộp thuế không chỉ giúp tạo dựng một nền tảng dữ liệu thuế chính xác, thống nhất và minh bạch, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho quá trình hiện đại hóa quản lý nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong quản lý thuế hiện đại, dữ liệu người nộp thuế là nền tảng cốt lõi giúp cơ quan thuế quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Dữ liệu lớn (Big Data) và hóa đơn điện tử giúp phát hiện nhanh các giao dịch bất thường hoặc hành vi trốn thuế. Đặc biệt, dữ liệu còn giúp giảm giấy tờ và thời gian cho người dân nhờ hệ thống khai thuế, nộp thuế trực tuyến.

Xử lý nghiêm trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người nộp thuế

“Chiến dịch làm sạch mã số thuế” đang được toàn ngành Thuế quyết liệt triển khai. Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết, qua công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội cũng như phản ánh trực tiếp từ người dân về tiến độ công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế đã có hiện tượng công chức thuế tại một số địa phương có biểu hiện nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh, gây khó dễ cho người nộp thuế trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và kỷ cương, kỷ luật công vụ của toàn ngành.

Để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuế quán triệt và triển khai nghiêm túc quy trình quản lý đăng ký thuế, trình tự giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế đối với các trạng thái 03, 06 theo đúng quy định. Rà soát, công khai minh bạch quy trình, thủ tục, danh mục hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với từng loại hình hồ sơ làm sạch mã số thuế tại Bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục hành chính, giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc bắt buộc người nộp thuế phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ mà không có văn bản hướng dẫn thể một lần.

Cục Thuế chỉ đạo, khi người nộp thuế ở trạng thái 03 hoặc 06 nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải khẩn trương hoàn tất khâu kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ và phát hành ngay thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt, cập nhật trạng thái hoạt động trên hệ thống dữ liệu tập trung theo đúng thời hạn quy định, không được phép giữ hồ sơ hoặc chậm trễ với bất kỳ lý do cá nhân nào.

Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phòng chống tiêu cực trong toàn ngành, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức trong ngành thuế có hành vi vòi vĩnh, gợi ý bồi dưỡng, gây nhũng nhiễu, phiền hà hoặc móc nối, kết hợp với các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế bên ngoài để “làm nhanh”, “xử lý ngầm” các hồ sơ mã số thuế trạng thái 03, 06 nhằm trục lợi.