Thuế - Hải quan

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
18:28 | 04/09/2026
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; đồng thời hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.
aa

Cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp, tổ chức

Chiều 4/9, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về tình hình quản lý đăng ký thuế của doanh nghiệp và Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Thông tin về tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tại buổi họp báo, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025, trong đó bao gồm 156.478 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 108% cùng kỳ năm 2025.

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức
Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phương Thảo

Bên cạnh số doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025, trong đó bao gồm 58.384 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 143% cùng kỳ năm 2025.

Trong số 94.991 doanh nghiệp/tổ chức đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 8 tháng đầu năm 2026 nêu trên, bao gồm 23.017 doanh nghiệp/tổ chức đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong năm 2026 số còn lại gần 72.000 là các doanh nghiệp/tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 về trước, là các trường hợp được cơ quan thuế xử lý trong Chiến dịch làm sạch mã số thuế.

So sánh về tính tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập thị trường và doanh nghiệp hoàn tất rời bỏ thị trường, ông Mai Sơn cho biết, tính riêng doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thuộc diện đăng ký thuế liên thông đăng ký kinh doanh, số lượng thành lập mới trong giai đoạn 2024 đến 8 tháng năm 2026 so với số lượng đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hàng năm vẫn khả quan.

Cụ thể, năm 2024 là 6,0 lần, năm 2025 là 4,5 lần (thấp hơn năm 2024 và 8 tháng năm 2026 do tăng số lượng được chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong quá trình sắp xếp địa bàn hành chính 2 cấp), 8 tháng năm 2026 là 6,8 lần.

Xử lý triệt để tình trạng sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp

Thông tin về tình hình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, công tác xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp các khó khăn về nguồn lực đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức
Các phóng viên cơ quan báo chí tại họp báo. Ảnh: Phương Thảo

Năm 2026, Cục Thuế đã nâng nhiệm vụ này thành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, triển khai thống nhất toàn ngành theo Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục trưởng Cục Thuế.

Theo ông Huy, mục tiêu của Chiến dịch là tập trung rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và giảm số người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); đồng thời kiểm soát phát sinh mới, không để hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động bị tồn đọng.

Qua đó, phản ánh thực chất sức khỏe của nền kinh thế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, có mong muốn quay trở lại hoạt động kinh doanh, đồng thời vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn, trốn thuế, gian lận và trục lợi ngân sách nhà nước. Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng trong việc triển khai Hệ thống quản lý thuế mới và trao đổi kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quan điểm xuyên suốt là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ nhưng đồng thời bảo đảm kỷ cương quản lý thuế; phân loại rõ hồ sơ để xử lý theo mức độ rủi ro, hồ sơ đủ điều kiện thì hỗ trợ giải quyết nhanh, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro thì tăng cường kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử ký.

“Thông điệp chính của Chiến dịch là: cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa tăng cường sàng lọc rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp “ảo”, doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, số liệu doanh nghiệp được làm sạch, phản ánh thực chất sức khỏe của nền kinh tế, tháo gỡ nguồn lực để khuyến khích việc tái gia nhập thị trường kinh doanh, tái tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước” -

ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế).

Chiến dịch được triển khai trên nền tảng dữ liệu, chuyển đổi số, phân nhóm rủi ro; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế và hiệu quả xử lý thực chất; phân công cụ thể đến từng công chức thuế với sự kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện

Đến nay, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp và tăng cường phối hợp liên ngành. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở, ngành, chính quyền địa phương và công an cơ sở phối hợp với cơ quan thuế triển khai Chiến dịch. Cục Thuế cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp và chỉ tiêu triển khai trong toàn ngành.

Đối với Bộ Công an, Cục Thuế đang phối hợp với Cục C06 để rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với doanh nghiệp trạng thái 03, 06, phục vụ công tác liên hệ, hướng dẫn người nộp thuế và xác minh thông tin quản lý thuế.

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục Thuế đã đề nghị tăng cường phối hợp trong xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định và hoàn tất thủ tục giải thể đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đối với cơ quan Hải quan, Cục Thuế đã phối hợp trong việc xác nhận nghĩa vụ thuế để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ trách nhiệm xử lý các trường hợp cá nhân bị giả mạo, sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp, theo hướng bảo vệ quyền lợi của cá nhân bị hại và tách bạch với nghĩa vụ của pháp nhân được thành lập trái phép.

Đồng thời, Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sớm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt hoạt động theo đúng quy định./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế làm sạch mã số thuế chiến dịch làm sạch mã số thuế quản lý đăng ký thuế doanh nghiệp doanh nghiệp ngừng kinh doanh không thông báo phòng ngừa mua bán hóa đơn trốn thuế phối hợp liên ngành trong quản lý thuế rút ngắn thời gian giải thể doanh nghiệp ông Mai Sơn Phó Cục trưởng Cục Thuế Cục C06 Bộ Công an

Bài liên quan

Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm sạch mã số thuế

Phú Thọ: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm sạch mã số thuế

Làm sạch mã số thuế: Cần sự phối hợp của người nộp thuế

Làm sạch mã số thuế: Cần sự phối hợp của người nộp thuế

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Đọc thêm

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, xác lập rõ hơn cơ chế quản lý theo mức độ tuân thủ. Theo đó, doanh nghiệp chấp hành tốt được xem xét ưu tiên thực hiện thủ tục, miễn, giảm mức độ kiểm tra.
Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.
Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

(TBTCO) - Bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động khai thác các nguồn thu lớn và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước. Sau 8 tháng năm 2026, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.
Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

(TBTCO) - Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Người nộp thuế chủ động thực hiện đúng quy định về khai, tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

(TBTCO) - Bằng việc chủ động áp dụng các tiêu chí phân luồng trọng điểm và chấn chỉnh triệt để công tác kiểm tra thực tế, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang có bước chuyển mạnh mẽ trong việc siết chặt quản lý rủi ro, với số lượng tờ khai luồng Đỏ trong kỳ tăng vọt gần 93,5%.
Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

(TBTCO) - Với dòng hàng hóa xuất nhập khẩu vượt mốc 900 tỷ USD, hiệu quả quản lý tại biên giới tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục đến số hóa và đổi mới thông quan, Hải quan đang chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp và tăng trưởng.
Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Ngành Thuế trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

(TBTCO) - Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm