Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp, tổ chức

Chiều 4/9, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về tình hình quản lý đăng ký thuế của doanh nghiệp và Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Thông tin về tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tại buổi họp báo, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025, trong đó bao gồm 156.478 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 108% cùng kỳ năm 2025.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phương Thảo

Bên cạnh số doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025, trong đó bao gồm 58.384 doanh nghiệp, bao gồm chi nhánh thuộc diện đăng ký thuế liên thông với đăng ký kinh doanh, bằng 143% cùng kỳ năm 2025.

Trong số 94.991 doanh nghiệp/tổ chức đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 8 tháng đầu năm 2026 nêu trên, bao gồm 23.017 doanh nghiệp/tổ chức đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong năm 2026 số còn lại gần 72.000 là các doanh nghiệp/tổ chức có hồ sơ nộp từ năm 2025 về trước, là các trường hợp được cơ quan thuế xử lý trong Chiến dịch làm sạch mã số thuế.

So sánh về tính tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập thị trường và doanh nghiệp hoàn tất rời bỏ thị trường, ông Mai Sơn cho biết, tính riêng doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thuộc diện đăng ký thuế liên thông đăng ký kinh doanh, số lượng thành lập mới trong giai đoạn 2024 đến 8 tháng năm 2026 so với số lượng đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hàng năm vẫn khả quan.

Cụ thể, năm 2024 là 6,0 lần, năm 2025 là 4,5 lần (thấp hơn năm 2024 và 8 tháng năm 2026 do tăng số lượng được chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong quá trình sắp xếp địa bàn hành chính 2 cấp), 8 tháng năm 2026 là 6,8 lần.

Xử lý triệt để tình trạng sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp

Thông tin về tình hình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, công tác xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế là nhiệm vụ thường xuyên của ngành Thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp các khó khăn về nguồn lực đặc biệt là tình trạng doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các phóng viên cơ quan báo chí tại họp báo. Ảnh: Phương Thảo

Năm 2026, Cục Thuế đã nâng nhiệm vụ này thành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, triển khai thống nhất toàn ngành theo Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục trưởng Cục Thuế.

Theo ông Huy, mục tiêu của Chiến dịch là tập trung rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và giảm số người nộp thuế đang ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06); đồng thời kiểm soát phát sinh mới, không để hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động bị tồn đọng.

Qua đó, phản ánh thực chất sức khỏe của nền kinh thế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tuân thủ tốt, có mong muốn quay trở lại hoạt động kinh doanh, đồng thời vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn, trốn thuế, gian lận và trục lợi ngân sách nhà nước. Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng trong việc triển khai Hệ thống quản lý thuế mới và trao đổi kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Quan điểm xuyên suốt là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ nhưng đồng thời bảo đảm kỷ cương quản lý thuế; phân loại rõ hồ sơ để xử lý theo mức độ rủi ro, hồ sơ đủ điều kiện thì hỗ trợ giải quyết nhanh, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro thì tăng cường kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử ký.

“Thông điệp chính của Chiến dịch là: cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa tăng cường sàng lọc rủi ro, ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp “ảo”, doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, số liệu doanh nghiệp được làm sạch, phản ánh thực chất sức khỏe của nền kinh tế, tháo gỡ nguồn lực để khuyến khích việc tái gia nhập thị trường kinh doanh, tái tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước” - ông Nguyễn Đức Huy - Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế).

Chiến dịch được triển khai trên nền tảng dữ liệu, chuyển đổi số, phân nhóm rủi ro; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế và hiệu quả xử lý thực chất; phân công cụ thể đến từng công chức thuế với sự kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện

Đến nay, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp và tăng cường phối hợp liên ngành. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở, ngành, chính quyền địa phương và công an cơ sở phối hợp với cơ quan thuế triển khai Chiến dịch. Cục Thuế cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp và chỉ tiêu triển khai trong toàn ngành.

Đối với Bộ Công an, Cục Thuế đang phối hợp với Cục C06 để rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện pháp luật đối với doanh nghiệp trạng thái 03, 06, phục vụ công tác liên hệ, hướng dẫn người nộp thuế và xác minh thông tin quản lý thuế.

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục Thuế đã đề nghị tăng cường phối hợp trong xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định và hoàn tất thủ tục giải thể đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đối với cơ quan Hải quan, Cục Thuế đã phối hợp trong việc xác nhận nghĩa vụ thuế để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ trách nhiệm xử lý các trường hợp cá nhân bị giả mạo, sử dụng trái phép thông tin để thành lập doanh nghiệp, theo hướng bảo vệ quyền lợi của cá nhân bị hại và tách bạch với nghĩa vụ của pháp nhân được thành lập trái phép.

Đồng thời, Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sớm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt hoạt động theo đúng quy định./.