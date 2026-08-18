Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế

Ngày 17/8, Cục Thuế có công văn chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế.

Công văn của Cục Thuế cho biết, qua công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội cũng như phản ánh trực tiếp từ người dân về tiến độ công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế đã có hiện tượng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương có biểu hiện nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh, gây khó dễ cho người nộp thuế trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Cục Thuế chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi gây nhũng nhiễu trong xử lý làm sạch mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Có trường hợp người nộp thuế đã thực hiện kiểm tra, rà soát xong nghĩa vụ thuế, hoàn thành việc nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc phạt vi phạm hành chính phát sinh nhưng quá thời hạn qui định bộ phận chuyên môn vẫn chưa xử lý hồ sơ, chậm ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, tình trạng này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và kỷ cương, kỷ luật công vụ của toàn ngành Thuế.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân do thiếu giám sát thường xuyên của thủ trưởng cơ quan thuế đối với công chức thuộc phạm vi quản lý; một bộ phận công chức suy thoái, lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trục lợi cá nhân.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà người nộp thuế

Để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay một số công tác quản lý sau:

Một là, thủ trưởng các cơ quan thuế quán triệt và triển khai nghiêm túc quy trình quản lý đăng ký thuế, trình tự giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế đối với các trạng thái 03, 06 theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Thông tư số 90/2026/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành.

Rà soát, công khai minh bạch quy trình, thủ tục, danh mục hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với từng loại hình hồ sơ làm sạch mã số thuế tại Bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung công văn này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về nhiệm vụ công tác được giao trên địa bàn quản lý.

Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục hành chính, giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc bắt buộc người nộp thuế phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ mà không có văn bản hướng dẫn thể một lần.

Khi người nộp thuế ở trạng thái 03 hoặc 06 nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải khẩn trương hoàn tất khâu kiểm tra, xác nhận nghĩa vụ và phát hành ngay Thông báo 18/TB-ĐKT về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp hồ sơ giải thể/chấm dứt, cập nhật trạng thái hoạt động trên hệ thống dữ liệu tập trung theo đúng thời hạn quy định, không được phép giữ hồ sơ hoặc chậm trễ với bất kỳ lý do cá nhân nào.

Cục Thuế yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và phòng chống tiêu cực trong toàn ngành, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức trong ngành thuế có hành vi vòi vĩnh, gợi ý bồi dưỡng, gây nhũng nhiễu, phiền hà hoặc móc nối, kết hợp với các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế bên ngoài để “làm nhanh”, “xử lý ngầm” các hồ sơ mã số thuế trạng thái 03, 06 nhằm trục lợi.

Kiên quyết loại bỏ khỏi qui trình thủ tục phục vụ người nộp thuế những công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thái độ lời nói thiếu chuẩn mực, vụ lợi cá nhân, vi phạm qui định của pháp luật của ngành.

Hai là, Trưởng Thuế các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tiêu cực, tham nhũng hoặc chậm trễ tại đơn vị do mình phụ trách; đồng thời chịu hình thức kỷ luật tương ứng khi thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Ba là, các Thuế tỉnh, thành phố, thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử, bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế.

Mọi thông tin phản ánh qua đường dây nóng liên quan đến vi phạm của cán bộ công chức trong công tác làm sạch mã số thuế phải được ghi nhận, xác minh làm rõ và trả lời công khai cho người nộp thuế đồng thời chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và các Phòng, Đội Quản lý thuế cơ sở, tập trung vào các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ chậm muộn cao hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực từ dư luận.

Bốn là, Thuế các tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền tới người nộp thuế phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn kinh doanh, kiên quyết không nhượng bộ, không thỏa hiệp với các hành vi vòi vĩnh, gây phiền hà, sách nhiễu, kịp thời phản ánh về đường dây nóng của cơ quan thuế các cấp./.