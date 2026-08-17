Kết quả rà soát sẽ là cơ sở điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, bảo đảm đúng phạm vi, đúng thẩm quyền và tránh chồng chéo với hoạt động kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026. Ảnh: CTVHQ9

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư đến toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, đúng quy định.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát phạm vi kiểm tra tại Quyết định số 688/QĐ-CHQ ngày 5/5/2026 để xác định các trường hợp có thuộc nội dung kiểm tra quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 104/2026/TT-BTC hay không. Việc rà soát được thực hiện theo hướng dẫn của Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tại Công văn số 3825/PC-PCT ngày 7/8/2026.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 104/2026/TT-BTC, hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan được thực hiện đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP nhưng nằm ngoài phạm vi kiểm tra sau thông quan theo quy định của Luật Hải quan. Đối với hoạt động kiểm tra đã được quy định trong pháp luật về hải quan hoặc pháp luật về quản lý thuế thì tiếp tục thực hiện theo các quy định chuyên ngành tương ứng.

Để phục vụ việc rà soát, các đơn vị phải tổng hợp đầy đủ thông tin đối với từng doanh nghiệp thuộc Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026, gồm: quyết định kiểm tra sau thông quan gần nhất; thời gian kể từ lần kiểm tra gần nhất; dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan (nếu có); xác định thuộc hoặc không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 104/2026/TT-BTC; đồng thời đề xuất phương án xử lý.