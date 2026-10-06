Thị trường

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
12:15 | 06/10/2026
(TBTCO) - Sáng 6/10, Hà Nội kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới hỗ trợ thương nhân, chủ thể OCOP, làng nghề nâng cao năng lực số, quảng bá sản phẩm và mở rộng kết nối thị trường.
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Chương trình do Sở Công thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) cùng các đơn vị liên quan tổ chức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đức Hải - Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nhấn mạnh, chương trình không đơn thuần là ra mắt thêm một kênh truyền thông trên nền tảng số, mà hướng tới cách làm mới để kết nối các giá trị từ sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân Hà Nội với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm đang thay đổi nhanh.

Hà Nội có hệ sinh thái sản phẩm phong phú, nhưng trong môi trường số, sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Sản phẩm cần được nhận diện, kể đúng câu chuyện, xuất hiện đúng nơi và kết nối đúng khách hàng.

Qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường của Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề để thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và cơ chế vận hành lâu dài.

Theo ông Hải, Kênh “OCOP Hà Nội” được tổ chức như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại. Thông qua video ngắn, livestream, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm tại làng nghề, hoạt động của nghệ nhân, doanh nghiệp và sự tham gia của creator/KOC, người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm, hiểu rõ hơn giá trị của sản phẩm và từ đó được kết nối đến gian hàng của từng nhà bán hàng đủ điều kiện. Nhà bán hàng vẫn tự đứng tên, tự vận hành shop và chịu trách nhiệm về sản phẩm, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng.

“Nói một cách ngắn gọn, Nhà nước không làm thay doanh nghiệp. Vai trò của chúng tôi là tạo môi trường, đặt ra tiêu chí, kết nối các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực và mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường”- ông Hải nói.

Từ cách tiếp cận này, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội kỳ vọng chương trình tạo ra ba giá trị thiết thực. Thứ nhất, tăng khả năng hiện diện trên môi trường số. Thứ hai, nâng năng lực thương mại điện tử. Thứ ba, mở rộng kết nối thị trường.

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok
Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là công sức của người làm nghề mà còn là sinh kế của một gia đình, thậm chí là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, giúp sản phẩm tìm được thị trường cũng là tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề và nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Theo ông Liêm, thương nhân cần được hỗ trợ để có thể tự giới thiệu sản phẩm, sử dụng video, livestream và các công cụ số phù hợp. Đưa sản phẩm lên môi trường số phải đi cùng nâng cao năng lực cho người bán.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cho biết, Hà Nội là thị trường lớn với hơn 9 triệu dân, 126 xã, phường và sức mua khoảng 960.000 tỷ đồng năm 2025. Thành phố có hơn 600.000 doanh nghiệp, tổ chức, trong đó trên 150.000 tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Hà Nội cũng có hơn 3.400 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 20% tổng số sản phẩm OCOP cả nước và hơn 1.300 làng nghề, tạo tiềm năng lớn để quảng bá sản phẩm, giá trị văn hóa và con người Thủ đô, Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Thanh, cần có chương trình hỗ trợ các phường, xã, hộ kinh doanh, hộ sản xuất nâng cao kỹ năng, quảng bá sản phẩm, điểm đến và chuyển hóa thành doanh thu, việc làm thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ.

Trong quý IV, TikTok Shop cam kết hỗ trợ nhà bán hàng mới của Hà Nội với các chính sách giảm phí sàn, voucher và quảng cáo, tổng mức hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng/nhà bán hàng. TikTok cũng kỳ vọng triển khai Kênh “OCOP Hà Nội” tại khoảng 10 phường, xã, làm cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai chương trình quy mô lớn hơn từ năm 2027.

Hà Nội kích hoạt “Gian hàng số”, đưa OCOP lên TikTok
Đại diện các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình. Ảnh: BTC

Cũng tại lễ kích hoạt, Sở Công thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ cùng tham gia vào từng mắt xích của quá trình đưa thương nhân lên môi trường số. Sở Công thương giữ vai trò định hướng, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tham gia xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm và câu chuyện của người làm nghề; TikTok Shop hỗ trợ nền tảng, kỹ thuật, đào tạo người bán về xây dựng nội dung, video, livestream và vận hành gian hàng./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Gian hàng số kích hoạt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”

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