Giá dầu thế giới ghi nhận tuần biến động tăng giảm đan xen. Dầu thô WTI từ mức 92,44 USD/thùng vào cuối tuần trước giảm xuống 91,26 USD/thùng vào cuối tuần này. Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 1,18 USD/thùng, tương đương khoảng 1,28%.

Trong khi đó, dầu Brent từ 104,45 USD/thùng vào cuối tuần trước giảm xuống 102,72 USD/thùng vào cuối tuần này. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 1,73 USD/thùng, tương đương khoảng 1,66%.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (28/9), giá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Saudi Arabia phải chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía Đông nước này, sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều. Ảnh: TL.

Sang phiên thứ Ba, giá dầu quay đầu giảm khi xuất hiện những tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi.

Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài, kết thúc phiên thứ Tư, giá dầu đảo chiều tăng hơn 1 USD/thùng trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, làm gia tăng lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế. Cùng với đó, tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh cũng hỗ trợ giá dầu đi lên.

Đến phiên thứ Năm, giá dầu tiếp tục tăng mạnh khoảng 4% sau thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Tuy nhiên, đà tăng bị chặn lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Giá dầu thô quay đầu giảm sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Còn tại thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu diesel giảm tới gần 800 đồng/lít.

Cụ thể, ở kỳ điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính chiều 1/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III cũng tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.