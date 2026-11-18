VN30-Index đóng cửa phiên 18/11 giảm 30,59 điểm (-1,67%), về mức 1.806,54 điểm. Đáng chú ý, chỉ số có thời điểm giảm sâu xuống vùng 1.786 điểm, tương đương mất hơn 50 điểm so với phiên trước, trước khi xuất hiện lực cầu kéo chỉ số hồi phục sau 14h30. Dù thu hẹp đáng kể mức giảm, VN30 vẫn kết phiên sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là mã gây sức ép mạnh nhất, lấy đi khoảng 3,7 điểm của VN30. Theo sau là HPG với khoảng 2,6 điểm, FPT gần 2,5 điểm, trong khi LPB, VPB và STB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu dẫn đầu đạt 13,909 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ có MCH và SAB nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tăng nổi bật, với tổng mức đóng góp khoảng 0,612 điểm. Sự chênh lệch lớn giữa hai chiều tăng và giảm phản ánh áp lực điều chỉnh đáng kể tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt, khiến VN30 tiếp tục suy yếu.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.815 điểm, giảm 1,21% so với phiên trước. Chênh lệch dương mở rộng lên 8,46 điểm so với chỉ số VN30, từ mức 0,17 điểm của phiên liền trước. Trong khi đó, 3 hợp đồng còn lại gồm 41I1GC000, 41I1H3000 và 41I1H6000 cũng đồng loạt cao hơn chỉ số cơ sở, với chênh lệch dao động từ 1,46 đến 3,36 điểm.

Sắc đỏ bao phủ toàn bộ thị trường phái sinh khi cả 8 hợp đồng tương lai VN30-Index và VN100-Index đều giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm của phần lớn hợp đồng thấp hơn chỉ số cơ sở. Điển hình, hợp đồng tương lai chính dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 11/2026 kết phiên giảm 1,21%, thấp hơn mức giảm 1,67% của VN30.

Thanh khoản hợp đồng chính giảm trong phiên giao dịch ngay trước ngày đáo hạn. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 172.252 hợp đồng, giảm 7,7% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng nhẹ 0,78%, lên 33.554 hợp đồng, tương đương tăng 260 hợp đồng.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch tại kỳ hạn tháng 12/2026 gia tăng mạnh. Hợp đồng 41I1GC000 ghi nhận 12.958 hợp đồng được giao dịch, tăng hơn 122% so với phiên trước. OI cũng tăng 69,19%, lên 11.591 hợp đồng. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế sang kỳ hạn kế tiếp khi hợp đồng tháng 11 chuẩn bị đáo hạn vào ngày 19/11.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 11. Mặc dù chênh lệch đồng loạt dương và VN30 xuất hiện nhịp hồi phục cuối phiên, xu hướng ngắn hạn chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Khả năng giữ vững vùng 1.800 điểm của chỉ số cơ sở và diễn biến thanh toán hợp đồng sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong phiên đáo hạn ngày mai (19/11).