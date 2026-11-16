Thị trường

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

06:18 | 16/11/2026
Trong tuần qua, cả nước đã chứng kiến giá heo hơi tại 33/34 địa phương đồng loạt bật tăng 1.000 - 5.000 đồng/kg, duy nhất Tuyên Quang giữ giá đi ngang. Hiện giá heo hơi cả nước hôm nay (16/11) dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.
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Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên
Giá heo hơi tại 33/34 địa phương trên cả nước đồng loạt bật tăng trong tuần qua. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng ở 14 trong tổng số 15 địa phương được khảo sát, với biên độ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng ghi nhận mức 49.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn cũng đạt 49.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng lên mức 51.000 đồng/kg. Nhóm địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ hiện cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Riêng Tuyên Quang là địa phương duy nhất tại miền Bắc không ghi nhận biến động khi so với cuối tuần trước, tiếp tục duy trì mức 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng ghi nhận đà phục hồi trên toàn bộ 11 địa phương được khảo sát.

Lâm Đồng là địa phương có mức tăng mạnh nhất khu vực, lên 50.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng cùng đạt 49.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Sáu địa phương còn lại gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa lên 48.000 đồng/kg.

Trong khi đó, miền Nam là khu vực có biên độ tăng mạnh nhất cả nước trong tuần qua, với mức điều chỉnh từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Theo khảo sát, Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ, giá heo hơi đạt 49.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 48.000 đồng/kg.

Diễn biến tăng giá tại nhiều địa phương cho thấy, giá heo hơi đang có sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn biến động trước đó. Đáng chú ý, xu hướng tăng không chỉ tập trung ở miền Bắc mà đã lan rộng đến miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Việc giá thu mua tại một số địa phương đạt 51.000 đồng/kg cũng cho thấy mặt bằng giá đang được cải thiện, nhất là tại các khu vực có hoạt động chăn nuôi và tiêu thụ lớn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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