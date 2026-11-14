Ngày 14/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động mạnh

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Cập nhật lúc 8h30 ngày 14/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.492.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.538.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 55.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.492.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.538.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.492.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.755.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 39.786.567 đồng/kg (mua vào) và 41.013.231 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 14/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 48,7565 USD/ounce, giảm 2,63% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới chịu áp lực giảm đáng kể khi đồng USD tiếp tục tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Những yếu tố này đang làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý trong mắt giới đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD Index (DXY) giao dịch quanh ngưỡng 102,85 điểm, sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng. Đà đi lên của đồng bạc xanh khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Không chỉ chịu sức ép từ tỷ giá, giá bạc còn gặp bất lợi khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo cao. Trong bối cảnh các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn, dòng tiền đầu tư có xu hướng thận trọng với những kim loại quý không mang lại lợi tức cố định như bạc.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 - 9/12. Những tín hiệu về định hướng lãi suất tại cuộc họp này sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và xu hướng của thị trường kim loại quý trong thời gian tới.

Ngoài các yếu tố kinh tế, tình hình địa chính trị cũng tiếp tục tạo ra những tác động đan xen đối với giá bạc. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang đặt thị trường năng lượng trước nhiều rủi ro. Nếu giá dầu tăng trở lại, áp lực lạm phát có thể gia tăng, khiến Fed có thêm lý do thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, giá bạc thế giới nhiều khả năng tiếp tục biến động trước những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ. Diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các số liệu kinh tế sắp công bố sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường./.