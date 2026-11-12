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Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

06:38 | 12/11/2026
Giá lúa gạo hôm nay (12/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 5 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 8 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 4 USD/tấn.
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Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 8.250 - 10.800 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 10.700 - 10.800 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo vững giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán cầm chừng, giá lúa tươi vững. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi chững. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán ít, giá lúa tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 515 - 520 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 565 - 569 USD/tấn (tăng 8 USD/tấn); gạo thơm 100% tấm dao động từ 394 - 398 (tăng 4 USD/tấn).

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng 5 USD/tấn dao động 488 - 492 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 4 USD/tấn dao động từ 423 - 427 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn dao động ở mức 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 330 - 334 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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