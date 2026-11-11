Giải ngân tăng hơn 25 nghìn tỷ đồng trong một tuần

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, đến hết ngày 29/10, cả nước giải ngân 691.823,2 tỷ đồng, đạt 71,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong tuần từ ngày 29/10 đến ngày 5/11, số vốn giải ngân phát sinh đạt 25.338,1 tỷ đồng, cao hơn 7.485 tỷ đồng so với tuần trước đó (từ ngày 22/10 đến 29/10, số vốn giải ngân phát sinh là 17.853,1 tỷ đồng).

Diễn biến trên cho thấy khối lượng vốn được thanh toán trong tuần đầu tháng 11 đã tăng lên. Tuy nhiên, kết quả giải ngân giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Giải ngân đầu tư công tăng tốc trong tuần đầu tháng 11.

Ảnh: Vân Hà

Theo thống kê của Bộ Tài chính, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Xét về giá trị giải ngân, Hà Nội dẫn đầu với 125,8 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh với 112 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đạt 35 nghìn tỷ đồng, Hưng Yên đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, Tây Ninh đạt 26,2 nghìn tỷ đồng và Đồng Nai đạt 20,4 nghìn tỷ đồng.

Ở khối bộ, cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng giải ngân 38,6 nghìn tỷ đồng, Bộ Công an đạt 34,8 nghìn tỷ đồng và Bộ Xây dựng đạt 22,5 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Đáng chú ý, 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Trong đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chưa giải ngân; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 10%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt 12,4%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt 16,3%; Bộ Dân tộc và Tôn giáo đạt 17,1%.

Bộ Tài chính cho biết, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết ngày 5/11 đạt 76,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Còn hơn 16 nghìn tỷ đồng vốn trung ương chưa phân bổ chi tiết

Cùng với tiến độ giải ngân, công tác phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 cơ bản đã được các bộ, ngành và địa phương triển khai. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 964.354,3 tỷ đồng.

Ngoài số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, các địa phương đã giao tăng 59.223,7 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương, đưa tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo lên 1.023.577,9 tỷ đồng.

Đến hết ngày 5/11, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.007.393,7 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ đạt 948.170,1 tỷ đồng, bằng 98,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù tỷ lệ phân bổ đã ở mức cao, vẫn còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn này thuộc 9 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng trường học cho các xã biên giới đang hoàn thiện thủ tục; cùng với đó là một số kế hoạch vốn mới được giao bổ sung chưa được phân bổ chi tiết cho từng dự án.

Như vậy theo Bộ Tài chính, dù tiến độ giải ngân trong tuần đầu tháng 11 có chuyển biến, áp lực thực hiện kế hoạch vốn những tháng cuối năm vẫn lớn. Vì thế, việc xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư, sớm phân bổ số vốn còn lại và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả giải ngân chung của cả nước./.