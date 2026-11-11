Thuế - Hải quan

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:51 | 11/11/2026
(TBTCO) - Từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại... Trước áp lực vi phạm gia tăng dịp cuối năm, Cục Hải quan tập trung kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh với gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.
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Theo Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Hải quan chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát và kiểm soát.

Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Cán bộ hải quan xử lý lô hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cục Hải quan

Chỉ tính từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.466,8 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng Hải quan đã khởi tố 2 vụ, chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; đồng thời ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, ngành Hải quan tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nâng cao năng lực phát hiện, xử lý vi phạm cho cán bộ, công chức.

Tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10/2026, định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đặc biệt trong cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo đó, lực lượng Hải quan tập trung triển khai các kế hoạch cao điểm; chủ động nắm tình hình, kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm. Công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan cũng được tăng cường đối với các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát, đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, ngành Hải quan sẽ tổ chức tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo Cục Hải quan, việc chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát, kết hợp quản lý rủi ro với phối hợp liên ngành được xác định là trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp của doanh nghiệp.
Song Linh
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