Thuế - Hải quan

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân

PV

PV

17:46 | 11/11/2026
Một lá thư cảm ơn của người dân gửi tới Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm của các công chức thuế trong quá trình tiếp nhận, xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho những cá nhân được nhắc đến, lá thư còn là sự động viên, khích lệ đối với đội ngũ công chức ngành Thuế trong hành trình xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế Thủ đô chuyên nghiệp, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ.
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Một lá thư

Mới đây, Thuế TP. Hà Nội đã nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Trung, một người dân trên địa bàn Thành phố, gửi tới Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận đối với quá trình xem xét, giải quyết những đơn thư/kiến nghị của gia đình trong thời gian qua.

Trong thư, ông Trung chia sẻ, vụ việc của gia đình liên quan đến các thông báo về nghĩa vụ tài chính đất đai do cơ quan thuế cơ sở ban hành đã trải qua một quá trình kéo dài, với nhiều nội dung cần được xem xét, làm rõ. Sau gần một năm gửi đơn thư, đến nay, gia đình ông đã nhận được kết quả giải quyết phù hợp, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng.

Từ lá thư cảm ơn: Lan tỏa hình ảnh người cán bộ thuế trách nhiệm, gần dân, vì dân
Trích thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Trung.

Điều đặc biệt đáng trân trọng là bên cạnh sự vui mừng trước kết quả đạt được, người dân còn dành nhiều tình cảm và sự ghi nhận đối với tinh thần làm việc của những công chức trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc, trong đó có bà Trần Thị Thanh Mai, Trưởng phòng và ông Trần Thành Long, công chức Phòng Kiểm tra số 4, thuộc Thuế TP. Hà Nội.

Theo chia sẻ của ông Trung, điều khiến gia đình thực sự tin tưởng không chỉ là trình độ chuyên môn vững vàng, sự am hiểu pháp luật về thuế và khiếu nại, tố cáo của các công chức Thuế Thủ đô, mà còn là cách làm việc tận tình, thái độ lắng nghe, trao đổi thẳng thắn, có trước có sau và tinh thần trách nhiệm trong từng công việc.

Đối với một vụ việc kéo dài, có nhiều tình tiết phức tạp, điều người dân mong muốn không đơn thuần là nhận được một văn bản trả lời, mà quan trọng hơn là những kiến nghị được lắng nghe, những vấn đề chưa rõ được giải thích thấu đáo, những vướng mắc được xem xét, tháo gỡ trên cơ sở quy định pháp luật. Chính sự cầu thị, công tâm, nghiêm túc, bản lĩnh nghề nghiệp, sự linh hoạt cần có và tinh thần trách nhiệm của các bộ phận, của công chức Thuế Thủ đô, tiêu biểu của cán bộ, công chức thuế Trần Thị Thanh Mai và Trần Thành Long đã giúp gia đình ông Trung cảm nhận rõ sự tôn trọng, đồng hành của cơ quan công quyền.

Trong thư, ông Trung xúc động nhắc lại lời người vợ đã có 60 năm tuổi Đảng thường chia sẻ với con cháu rằng: Hãy tin tưởng vào những đảng viên được tổ chức giao nhiệm vụ, bởi người cán bộ có trách nhiệm thì trước sau cũng phải hướng đến sự thật và lẽ phải. Niềm tin giản dị ấy càng được củng cố khi gia đình ông nhận thấy sự tận tâm, nghiêm túc và trách nhiệm của những người trực tiếp giải quyết vụ việc.

Đặc biệt, ông Trung đánh giá cao cách làm việc của bà Mai và ông Long khi vừa kiên trì thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân; không cứng nhắc trong xử lý công việc mà luôn chủ động trao đổi, giải thích, tìm hướng tháo gỡ phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Từ những trải nghiệm thực tế, ông Trung bày tỏ mong muốn Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội quan tâm, xem xét có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với hai công chức đã trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc. Theo ông, sự ghi nhận này không chỉ là niềm vui, niềm động viên đối với cá nhân được biểu dương mà còn là nguồn khích lệ thiết thực để những người làm tốt công việc của mình có thêm động lực tiếp tục tận tâm lắng nghe, tận tình hướng dẫn, tận tụy giải quyết với tinh thần trách nhiệm; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần lấy sự công tâm, thấu hiểu và quyền lợi chính đáng của người dân làm thước đo trong thực thi công vụ.

Nhiều giá trị lan tỏa

Trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng, mỗi vụ việc phát sinh đều có những đặc điểm, tính chất và mức độ phức tạp khác nhau. Đặc biệt, đối với những vụ việc liên quan đến khiếu nại, kiến nghị kéo dài, bên cạnh yêu cầu nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và vận dụng đúng các quy định pháp luật, người công chức còn cần có tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, khách quan, cầu thị và khả năng lắng nghe để thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc từ phía người dân, người nộp thuế.

Thực tế cho thấy, chất lượng phục vụ không chỉ được đánh giá qua kết quả giải quyết công việc mà còn thể hiện trong từng hành động, thái độ ứng xử, cách hướng dẫn và tinh thần đồng hành của công chức với người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế. Một lời giải thích rõ ràng, một thái độ lắng nghe chân thành, một sự chủ động tháo gỡ khó khăn trên cơ sở pháp luật đôi khi có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân không chỉ hiểu đúng, thực hiện đúng nghĩa vụ mà còn thêm tin tưởng vào cơ quan Thuế.

Lá thư của ông Nguyễn Văn Trung vì thế không chỉ là lời cảm ơn dành cho hai công chức cụ thể, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ công chức Thuế Thủ đô đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là minh chứng sinh động cho thấy khi tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn được đặt song hành với thái độ tận tâm, sự công tâm và tinh thần phục vụ, những giá trị tốt đẹp sẽ được người dân cảm nhận và ghi nhận.

Từ câu chuyện này, mỗi công chức, người lao động ngành Thuế càng có thêm động lực để tự soi chiếu, hoàn thiện bản thân; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo quan trọng đối với chất lượng thực thi công vụ.

Một lá thư cảm ơn có thể chỉ là những trang giấy giản dị, nhưng phía sau đó là niềm tin được vun đắp, là sự ghi nhận dành cho những con người làm việc bằng trách nhiệm và cái tâm. Đó cũng chính là những giá trị mà Thuế Thủ đô mong muốn gìn giữ, nhân rộng và lan tỏa, góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế ngày càng chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PV
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