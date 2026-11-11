Infographics: 10 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng

|
GSPC -29.01
11/11 | -29.01
(7,520.93 -29.01 (-0.38%))
|
DJI -157.86
11/11 | -157.86
(52,231.89 -157.86 (-0.30%))
|
IXIC -187.26
11/11 | -187.26
(25,065.88 -187.26 (-0.74%))
|
NYA -10.29
11/11 | -10.29
(24,462.33 -10.29 (-0.04%))
|
XAX -78.91
11/11 | -78.91
(7,995.89 -78.91 (-0.98%))
|
BUK100P -0.91
11/11 | -0.91
(1,069.20 -0.91 (-0.09%))
|
RUT -19.44
11/11 | -19.44
(2,821.38 -19.44 (-0.68%))
|
VIX -0.46
11/11 | -0.46
(19.46 -0.46 (-2.31%))
|
FTSE -31.28
11/11 | -31.28
(10,751.59 -31.28 (-0.29%))
|
GDAXI +80.26
11/11 | +80.26
(26,347.45 +80.26 (+0.31%))
|
FCHI +45.30
11/11 | +45.30
(8,278.59 +45.30 (+0.55%))
|
STOXX50E +37.42
11/11 | +37.42
(6,327.87 +37.42 (+0.59%))
|
N100 +8.75
11/11 | +8.75
(1,911.68 +8.75 (+0.46%))
|
BFX +6.94
11/11 | +6.94
(6,105.03 +6.94 (+0.11%))
|
MOEX.ME -0.11
11/11 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -193.71
11/11 | -193.71
(24,363.33 -193.71 (-0.79%))
|
STI +48.23
11/11 | +48.23
(5,306.82 +48.23 (+0.92%))
|
AXJO +24.20
11/11 | +24.20
(9,153.20 +24.20 (+0.27%))
|
AORD +23.50
11/11 | +23.50
(9,291.30 +23.50 (+0.25%))
|
BSESN +1,084.68
11/11 | +1,084.68
(82,191.33 +1,084.68 (+1.34%))
|
JKSE -12.15
11/11 | -12.15
(5,113.58 -12.15 (-0.24%))
|
KLSE -10.70
11/11 | -10.70
(1,593.37 -10.70 (-0.67%))
|
NZ50 +12.45
11/11 | +12.45
(14,179.86 +12.45 (+0.09%))
|
KS11 +136.23
11/11 | +136.23
(5,375.36 +136.23 (+2.60%))
|
TWII +1,545.23
11/11 | +1,545.23
(44,257.15 +1,545.23 (+3.62%))
|
GSPTSE -275.81
11/11 | -275.81
(36,170.45 -275.81 (-0.76%))
|
BVSP -899.06
11/11 | -899.06
(171,336.98 -899.06 (-0.52%))
|
MXX +38.24
11/11 | +38.24
(71,893.88 +38.24 (+0.05%))
|
MERV 0.00
11/11 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA +78.66
11/11 | +78.66
(3,977.57 +78.66 (+2.02%))
|
CASE30 +1,068.60
11/11 | +1,068.60
(52,483.50 +1,068.60 (+2.08%))
|
JN0U.JO -71.99
11/11 | -71.99
(6,937.45 -71.99 (-1.03%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI -7.05
11/11 | -7.05
(10,018.99 -7.05 (-0.07%))
|
DX-Y.NYB +0.11
11/11 | +0.11
(102.35 +0.11 (+0.11%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -25.62
11/11 | -25.62
(10,824.53 -25.62 (-0.24%))
|
125904-USD-STRD -2.27
11/11 | -2.27
(2,799.84 -2.27 (-0.08%))
|
XDB -0.92
11/11 | -0.92
(133.46 -0.92 (-0.68%))
|
XDE -0.57
11/11 | -0.57
(111.66 -0.57 (-0.50%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -28.05
11/11 | -28.05
(10,620.05 -28.05 (-0.26%))
|
000001.SS +18.62
11/11 | +18.62
(3,682.34 +18.62 (+0.51%))
|
N225 +789.01
11/11 | +789.01
(61,248.59 +789.01 (+1.31%))
|
XDN -0.34
11/11 | -0.34
(62.99 -0.34 (-0.53%))
|
XDA -0.59
11/11 | -0.59
(68.67 -0.59 (-0.85%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +17.54
11/11 | +17.54
(6,847.35 +17.54 (+0.26%))