Chứng khoán

Infographics: 10 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

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nguyenphuonganh.php@gmail.com
13:58 | 11/11/2026
(TBTCO) - Tháng 10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động thành công 69.362 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10, tổng khối lượng vốn huy động qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng, hoàn thành 92% kế hoạch phát hành năm 2026.
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sở giao dịch chứng khoán hà nội 10 tháng năm 2026 huy động trái phiếu chính phủ

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Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -29.01
11/11 | -29.01 (7,520.93 -29.01 (-0.38%))
DJI -157.86
11/11 | -157.86 (52,231.89 -157.86 (-0.30%))
IXIC -187.26
11/11 | -187.26 (25,065.88 -187.26 (-0.74%))
NYA -10.29
11/11 | -10.29 (24,462.33 -10.29 (-0.04%))
XAX -78.91
11/11 | -78.91 (7,995.89 -78.91 (-0.98%))
BUK100P -0.91
11/11 | -0.91 (1,069.20 -0.91 (-0.09%))
RUT -19.44
11/11 | -19.44 (2,821.38 -19.44 (-0.68%))
VIX -0.46
11/11 | -0.46 (19.46 -0.46 (-2.31%))
FTSE -31.28
11/11 | -31.28 (10,751.59 -31.28 (-0.29%))
GDAXI +80.26
11/11 | +80.26 (26,347.45 +80.26 (+0.31%))
FCHI +45.30
11/11 | +45.30 (8,278.59 +45.30 (+0.55%))
STOXX50E +37.42
11/11 | +37.42 (6,327.87 +37.42 (+0.59%))
N100 +8.75
11/11 | +8.75 (1,911.68 +8.75 (+0.46%))
BFX +6.94
11/11 | +6.94 (6,105.03 +6.94 (+0.11%))
MOEX.ME -0.11
11/11 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -193.71
11/11 | -193.71 (24,363.33 -193.71 (-0.79%))
STI +48.23
11/11 | +48.23 (5,306.82 +48.23 (+0.92%))
AXJO +24.20
11/11 | +24.20 (9,153.20 +24.20 (+0.27%))
AORD +23.50
11/11 | +23.50 (9,291.30 +23.50 (+0.25%))
BSESN +1,084.68
11/11 | +1,084.68 (82,191.33 +1,084.68 (+1.34%))
JKSE -12.15
11/11 | -12.15 (5,113.58 -12.15 (-0.24%))
KLSE -10.70
11/11 | -10.70 (1,593.37 -10.70 (-0.67%))
NZ50 +12.45
11/11 | +12.45 (14,179.86 +12.45 (+0.09%))
KS11 +136.23
11/11 | +136.23 (5,375.36 +136.23 (+2.60%))
TWII +1,545.23
11/11 | +1,545.23 (44,257.15 +1,545.23 (+3.62%))
GSPTSE -275.81
11/11 | -275.81 (36,170.45 -275.81 (-0.76%))
BVSP -899.06
11/11 | -899.06 (171,336.98 -899.06 (-0.52%))
MXX +38.24
11/11 | +38.24 (71,893.88 +38.24 (+0.05%))
MERV 0.00
11/11 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +78.66
11/11 | +78.66 (3,977.57 +78.66 (+2.02%))
CASE30 +1,068.60
11/11 | +1,068.60 (52,483.50 +1,068.60 (+2.08%))
JN0U.JO -71.99
11/11 | -71.99 (6,937.45 -71.99 (-1.03%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -7.05
11/11 | -7.05 (10,018.99 -7.05 (-0.07%))
DX-Y.NYB +0.11
11/11 | +0.11 (102.35 +0.11 (+0.11%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -25.62
11/11 | -25.62 (10,824.53 -25.62 (-0.24%))
125904-USD-STRD -2.27
11/11 | -2.27 (2,799.84 -2.27 (-0.08%))
XDB -0.92
11/11 | -0.92 (133.46 -0.92 (-0.68%))
XDE -0.57
11/11 | -0.57 (111.66 -0.57 (-0.50%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -28.05
11/11 | -28.05 (10,620.05 -28.05 (-0.26%))
000001.SS +18.62
11/11 | +18.62 (3,682.34 +18.62 (+0.51%))
N225 +789.01
11/11 | +789.01 (61,248.59 +789.01 (+1.31%))
XDN -0.34
11/11 | -0.34 (62.99 -0.34 (-0.53%))
XDA -0.59
11/11 | -0.59 (68.67 -0.59 (-0.85%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +17.54
11/11 | +17.54 (6,847.35 +17.54 (+0.26%))