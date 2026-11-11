Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

12/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán

Đánh giá kết quả trên, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán, có 12/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán giao: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 115,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 200,1%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 116,6%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 134,8%; thu lệ phí trước bạ đạt 119,8%; thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 148,6%...

So với cùng kỳ năm trước, có 13/17 khoản thu tăng trưởng. Cụ thể, thu từ DNNN địa phương tăng 18,4%; thu từ DNNN trung ương tăng 35,4%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 12,4%; thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 58,6%; thu lệ phí trước bạ tăng 32,2%...

Về công tác quản lý thuế theo chức năng, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ban hành các công văn tuyên truyền đến người nộp thuế qua thư điện tử, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Zalo, Fanpage tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế các văn bản, chính sách thuế, phí mới ban hành, văn bản sửa đổi bổ sung.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ mã số thuế, tình hình biến động, tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản của người nộp thuế thông qua việc thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để trao đổi thông tin, kiểm soát việc đăng ký thuế. Cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế.

Cơ quan Thuế cũng tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định.

Quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu Ngân sách Nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu. Đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Giải đáp, hỗ trợ kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế

Theo Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng, trong 2 tháng cuối năm, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách. Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện giải đáp, hỗ trợ kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai ứng dụng eTax mobile; nâng cao chất lượng chuyên mục “Chính sách thuế và cuộc sống” trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Long cho hay, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa ở tất cả các khâu quản lý thuế như: quản lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, phân tích rủi ro, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kiểm soát chặt chẽ, xây dựng công cụ quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử, tránh tình trạng buôn bán hoá đơn, trục lợi về thuế.

Triển khai các biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong hoàn thuế đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thuế đối với các đơn vị khai thác khoáng sản; hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức bảng kê; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn; hoạt động kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý, thương mại điện tử, kinh doanh trên nề tảng số.

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát kỹ số lượng hộ kinh doanh trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh có thay đổi về quy mô, ngành nghề để đưa vào quản lý, khai thác tăng thu, kiểm soát chặt chẽ đối với những trường hợp ngừng, nghỉ kinh doanh, kịp thời đưa vào quản lý những hộ mới ra kinh doanh; tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.