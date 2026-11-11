Tài chính

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
09:08 | 11/11/2026
(TBTCO) - Theo số liệu cập nhật của Bộ Tài chính đến ngày 9/11/2026, có 10 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương chưa ghi nhận tiến triển so với kỳ trước trong xử lý nhà, đất dôi dư. Hiện khối bộ, cơ quan trung ương còn 992 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác; khối địa phương còn 7.264 cơ sở.
aa

Cụ thể, 10 bộ, cơ quan trung ương chưa có chuyển biến gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư
10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư. Ảnh TL minh họa

Ở khối địa phương, 6 tỉnh, thành phố chưa ghi nhận tiến triển là Cà Mau, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Theo bảng tổng hợp, khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.430 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý. Đến ngày 9/11, đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.438 cơ sở, đạt 81,7%; còn 992 cơ sở chưa hoàn thành.

Một số cơ quan đã hoàn thành xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao hơn tiến độ chung gồm: Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ hoàn thành 98%, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đạt 97,7%, Bộ Công Thương đạt 97,5% và Bộ Tài chính đạt 92,3%.

Trong khi đó, Bộ Công an còn 478/820 cơ sở chưa hoàn thành xử lý; Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 112/198 cơ sở; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn 104/234 cơ sở. Đây cũng là những đơn vị có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý tương đối lớn.

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư phải xử lý là 26.855 cơ sở. Đến ngày 9/11, các địa phương đã hoàn thành xử lý, khai thác 19.591 cơ sở, đạt 73%; còn 7.264 cơ sở chưa hoàn thành.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 98%, với 1.636/1.670 cơ sở đã được xử lý. Tiếp đó là Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,9%; Thái Nguyên đạt 92% và Quảng Ninh đạt 90,1%.

Số liệu cập nhật của Bộ Tài chính cũng cho thấy, Quảng Trị đang có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất khi mới đạt 21,7%, tương đương với 144/664 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 520 cơ sở cần tiếp tục thực hiện. Một số địa phương khác cũng có tỷ lệ hoàn thành dưới 50% như Cà Mau đạt 39,8%, Đồng Tháp đạt 42,4%, Đồng Nai đạt 45,7%, Cần Thơ đạt 47,8% và Ninh Bình đạt 49,2%.

Số liệu trên cho thấy, bên cạnh những đơn vị, địa phương đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư vẫn còn chậm tại một số nơi. Đặc biệt, 10 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương chưa ghi nhận chuyển biến so với kỳ trước cần tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý trong thời gian tới.

Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính xử lý nhà đất nhà đất dôi dư sáp nhập

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Dành cho bạn

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 11/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu

MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

Đọc thêm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Chứng khoán Daiwa (Daiwa Securities Group), trao đổi về định hướng hợp tác trong phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn và tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính hai nước.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC

Ngày 10/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có các buổi hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Giám sát từ xa, chủ động phòng ngừa sai sót trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

Giám sát từ xa, chủ động phòng ngừa sai sót trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Hàng chục triệu hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước được gửi đến Kho bạc Nhà nước qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mỗi năm. Khai thác nguồn dữ liệu này để giám sát từ xa đang giúp KBNN đổi mới phương thức kiểm tra, chuyển từ phát hiện sai sót sau khi xảy ra sang chủ động nhận diện rủi ro, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm.
Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

(TBTCO) - Trong 10 tháng năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng chi ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 đạt 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách đạt 66,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại

(TBTCO) - Chiều tối ngày 9/11/2026, tại Tokyo, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn cùng với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko đã trao các văn kiện hợp tác.
VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

(TBTCO) - Ngày 6/11, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã có buổi làm việc nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động mua bán, xử lý nợ; thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường mua bán nợ và phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế IPAF giai đoạn 2027 - 2028 tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sức bật lợi nhuận ngành bán lẻ từ hiệu quả vận hành

Sức bật lợi nhuận ngành bán lẻ từ hiệu quả vận hành

Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ

Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù