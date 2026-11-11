Thị trường

Ngày 11/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

07:13 | 11/11/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/11) biến động trái chiều. Các hợp đồng tại Nhật Bản và Singapore đồng loạt giảm, trong khi sàn Thượng Hải duy trì sắc xanh.
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Ngày 11/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 430 Yên/kg, giảm 0,70%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 411,90 Yên/kg, giảm 0,70%.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 xuất khẩu tham chiếu và cao su khối STR 20 của Thái Lan lần lượt giảm 0,59% và 1,22%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.145 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,69%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.705 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,19%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 12 được giao dịch sôi động nhất tăng 225 Nhân dân tệ (1,45%) lên 15.750 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,57%.

Thị trường cao su thế giới có xu hướng phân hóa rõ rệt tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt giảm 0,70%; tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX cũng giảm đồng loạt từ 1,49 - 1,57%.

Trái ngược với Nhật Bản và Singapore, giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE tại Thượng Hải tăng với biên độ từ 0,19% - 0,69%.

Sự trái chiều giữa ba sàn chủ chốt châu Á và Thái Lan cho thấy, thị trường cao su quốc tế đang thiếu sự đồng thuận về xu hướng giá. Trong những phiên tới, biến động giá có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe, hoạt động nhập khẩu cao su tại Trung Quốc, nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn ở Đông Nam Á và diễn biến tỷ giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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