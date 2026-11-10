Ngày 10/11: Giá cao su thế giới chịu áp lực giảm

Giá cao su thế giới hôm nay chịu áp lực giảm trên hai sàn TOCOM, SGX và thị trường Thái Lan. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11ở mức 433 Yên/kg, giảm 2,77%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414,80 JPY/kg, giảm 1,49%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,32 Baht (0,35%) xuống mức 92,08 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.115 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,53%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.600 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,11%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,57%.

Giá cao su thế giới bước vào ngày mới với xu hướng giảm. Tại Nhật Bản, các hợp đồng RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt suy yếu, trong đó kỳ hạn tháng 11/2026 giảm mạnh nhất 2,77%, xuống 433 Yên/kg. Tại Singapore, giá TSR20 giảm từ 1,49 - 1,57%.

Trái với hai thị trường trên, sàn SHFE của Trung Quốc có sự phân hóa. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 0,53%, trong khi kỳ hạn tháng 1/2027 giảm. Sự khác biệt giữa sàn SHFE và hai sàn TOCOM, SGX cùng thị trường Thái Lan phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng, khi lực mua chưa tạo được sự đồng thuận trên thị trường khu vực.

Trong những phiên tới, giá cao su có khả năng tiếp tục giằng co và chịu áp lực điều chỉnh nếu TOCOM và SGX chưa lấy lại đà tăng. Diễn biến tại SHFE sẽ là yếu tố cần theo dõi, đặc biệt là khả năng duy trì lực mua ở các hợp đồng đầu năm 2027. Nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe Trung Quốc, giá dầu và điều kiện khai thác tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.