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Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước

07:44 | 07/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (7/11) tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Với sự điều chỉnh tăng tới 3.000 đồng/kg. Hiện, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg, trong đó miền Bắc vẫn là khu vực dẫn đầu.
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Ngày 7/11: Giá heo hơi tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục lan rộng đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Trong đó, Tuyên Quang và Cao Bằng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Điện Biên là 2 địa phương duy trì giá ổn định so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg, với Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất 49.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La là những địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hoà lần lượt tăng 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt tăng 3.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng giữ giá ổn định.

Theo đó, heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực này đang được giao dịch với giá từ 46.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi dẫn đầu khu vực với mức 47.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đã ghi nhận một số biến động nhẹ. Theo khảo sát, giá heo hơi tại Vĩnh Long và Đồng Tháp được điều chỉnh nhích 1.000 - 2.000 đồng/kg, lần lượt đạt 45.000 đồng/kg và 47.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực. Kế đó là các trung tâm tiêu thụ lớn Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh với giá heo hơi đạt 46.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, giá heo hơi cùng đạt 45.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 44.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại An Giang và Cần Thơ.

Nhìn chung, đà tăng của giá heo hơi trong sáng nay đã lan rộng xuống các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ. Hiện, giá thu mua trên cả nước dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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