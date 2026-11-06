Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, gắn với sự phát triển lành mạnh, bền vững của nền kinh tế và là trách nhiệm chung của toàn xã hội, như tinh thần được khẳng định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác này. Đáng chú ý, Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới.

Bộ Công thương cũng đang triển khai Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 và Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng giai đoạn.

Bộ Công thương phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: Nghiêm Lan

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, để chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, hoạt động tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Những kiến thức pháp luật vốn khô khan có thể trở nên sinh động, dễ ghi nhớ hơn thông qua video ngắn, sản phẩm trực quan và các câu chuyện thực tế.

Đây cũng là mục tiêu của Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng khuyến khích các ý tưởng truyền thông mới, góp phần đưa kiến thức và kỹ năng tiêu dùng an toàn đến gần hơn với cộng đồng.

Đặc biệt, thanh niên, sinh viên được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa thông điệp. Với khả năng tiếp cận nhanh công nghệ, nền tảng số và xu hướng truyền thông hiện đại, các bạn trẻ có nhiều lợi thế để sáng tạo những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mong muốn thí sinh xuất phát từ chính những tình huống tiêu dùng thường gặp trong đời sống để xây dựng ý tưởng, biến kiến thức pháp luật thành nội dung truyền thông dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cuộc thi, chú trọng chất lượng chuyên môn, tính chính xác pháp lý và khả năng ứng dụng thực tiễn của các sản phẩm dự thi.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 6/10/2026, gồm 3 vòng:

Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Tổ chức trực tuyến trong 2 tuần với hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm, nhằm phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn thành lập đội thi, tham gia tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, truyền thông, báo chí và marketing.

Vòng Chung kết: Từ 3 - 5 đội xuất sắc nhất tranh tài trực tiếp qua 3 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cùng đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và văn minh./.