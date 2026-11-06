TCBS sắp rót thêm vốn vào TCEX, tiến sát ngưỡng vốn mở sàn tài sản mã hóa

TCBS tham gia đợt tăng vốn của TCEX lên 10.000 tỷ đồng

Khoản đầu tư dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. TCBS là cổ đông sáng lập, góp 9,9% vốn điều lệ khi TCEX thành lập vào tháng 5/2025. Tài sản mã hóa là mảng đầu tư mới mà TCBS đã công bố khi niêm yết cổ phiếu TCX trên HOSE và tiếp tục chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

TCEX đang xây dựng hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa để phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái Techcombank và TCBS khi được cấp phép. Trước đó, ngày 29/05/2026, HĐQT TCBS đã phê duyệt phương án chuyển nhượng cho TCEX các tài sản phục vụ phát triển sàn giao dịch, với tổng giá trị khoảng 49,6 tỷ đồng.

Về tiến độ cấp phép sàn tài sản mã hóa TCEX, ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính đã xác nhận các tài liệu của TCEX tại vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên đầy đủ, hợp lệ. Trong tháng 10/2026, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của TCEX.

TCEX sắp đủ điều kiện triển khai sàn giao dịch mã hóa

Khi hoàn tất đợt tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, TCEX sẽ đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ đã góp theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đây là một điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa./.