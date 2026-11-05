Chứng khoán

DPM nâng mục tiêu doanh thu lên 19.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gấp đôi

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
20:13 | 05/11/2026
(TBTCO) - DPM vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất thêm 1.400 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng hơn 100% so với kế hoạch ban đầu.
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Theo thông tin mới công bố, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (mã Ck: DPM) thông báo điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, với các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao hơn kế hoạch ban đầu.

Thông tin được doanh nghiệp gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 5/11/2026, căn cứ Nghị quyết số 26-4052/NQ-PBHC ngày 4/11/2026 của Hội đồng quản trị. Các nội dung được điều chỉnh gồm chỉ tiêu tài chính hợp nhất, chỉ tiêu tài chính và vốn đầu tư của công ty mẹ.

DPM nâng mục tiêu doanh thu lên 19.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng gấp đôi
DPM thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và công ty mẹ. Ảnh: DPM.

Theo phương án mới, tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 được điều chỉnh từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu, tương ứng gần 8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất được nâng từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tăng 920 tỷ đồng, tương ứng hơn 108%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được điều chỉnh từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng. Mức tăng là 765 tỷ đồng, tương đương 112,5%. Như vậy, trong khi doanh thu hợp nhất dự kiến tăng gần 8% so với kế hoạch cũ, hai mục tiêu lợi nhuận đều được nâng hơn 100%.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu được điều chỉnh lên 16.750 tỷ đồng, so với mức 15.295 tỷ đồng trước đó. Mức tăng tuyệt đối là 1.455 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,5%.

Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ được nâng lên 1.690 tỷ đồng, thay cho kế hoạch 800 tỷ đồng ban đầu. Chỉ tiêu này tăng thêm 890 tỷ đồng, tương ứng hơn 111%. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, tức tăng 728 tỷ đồng, tương ứng khoảng 112,5%.

Cùng với thay đổi về các chỉ tiêu tài chính, DPM điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 tại công ty mẹ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo kế hoạch mới là 1.399,5 tỷ đồng, so với mức 1.163,3 tỷ đồng ghi trong kế hoạch ban đầu, tăng 236,2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu sử dụng vốn, khoản đầu tư xây dựng cơ bản được giữ nguyên ở mức 582,6 tỷ đồng. Đối với mua sắm tài sản, trang thiết bị, kế hoạch được điều chỉnh từ 371,7 tỷ đồng lên 386,9 tỷ đồng, tăng 15,2 tỷ đồng, tương đương hơn 4%.

Phần điều chỉnh lớn hơn nằm ở đầu tư tài chính và góp vốn. Theo đó, kế hoạch cho hạng mục này tăng từ 210 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 220 tỷ đồng, tương đương gần 105%. Theo kế hoạch điều chỉnh, hạng mục này có quy mô hơn gấp đôi so với ban đầu.

Về nguồn vốn, bảng kế hoạch điều chỉnh ghi nhận 1.399,5 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu, tương ứng toàn bộ nguồn vốn đầu tư nêu trong phương án mới. Chỉ tiêu nguồn vốn đầu tư và vốn chủ sở hữu ở kế hoạch ban đầu đều được ghi nhận ở mức 1.164,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.737 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 1.734 tỷ đồng, tăng 57%, và lãi sau thuế 1.371 tỷ đồng, tăng 59% so với 9 tháng năm 2025.

Đối chiếu với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của DPM đã bằng 204% chỉ tiêu cả năm, lợi nhuận sau thuế bằng 202%. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 97% chỉ tiêu tổng doanh thu cũ.

Với kế hoạch vừa điều chỉnh, DPM đã thực hiện được 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 95% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 90% mục tiêu tổng doanh thu mới.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của DPM đạt 18.383 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM chốt phiên giao dịch ngày 5/11 ở mức 19.650 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 10,1% trong vòng 3 tháng qua. Với hơn 679 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 13.360 tỷ đồng./.

Thu Hương
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dpm Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần kế hoạch kinh doanh điều chỉnh kế hoạch kinh doanh lợi nhuận doanh thu nguồn vốn đạm phú mỹ

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