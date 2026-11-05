Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt 14,4 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 10/2026

Theo thông tin được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố, tính đến ngày 31/10/2026, hệ thống của VSDC ghi nhận tổng cộng 14.384.902 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trong đó, số tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản. Nhóm nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng áp đảo với 14.311.172 tài khoản, trong khi nhà đầu tư tổ chức có 20.642 tài khoản. Như vậy, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 99,8% tổng số tài khoản trong nước.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, VSDC ghi nhận tổng cộng 53.088 tài khoản giao dịch chứng khoán tại thời điểm cuối tháng 10/2026. Trong số này, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài có 48.139 tài khoản, chiếm khoảng 90,7%; nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có 4.949 tài khoản, tương ứng khoảng 9,3%. So với cơ cấu tài khoản trong nước, tỷ trọng tài khoản tổ chức ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài cao hơn.

Tính chung cả hai nhóm nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân đạt 14.359.311 tài khoản, trong khi nhà đầu tư tổ chức có 25.591 tài khoản.

Xét theo cơ cấu toàn thị trường, tài khoản của nhà đầu tư trong nước chiếm khoảng 99,6% tổng số tài khoản được VSDC quản lý, trong khi tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 0,4%./.