Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế, mở rộng cơ hội đón vốn Hàn Quốc

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
11:26 | 05/11/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đưa ra nhiều cơ chế mới nhằm thu hút dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, hạ tầng và công nghiệp thế hệ mới. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng kiến nghị Thành phố xử lý những vướng mắc để yên tâm hoạt động lâu dài.
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Mở thêm dư địa đón dòng vốn Hàn Quốc

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 5/11, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư hơn 15,8 tỷ USD và hơn 3.400 dự án đang có hiệu lực.

Trong thời gian tới, Thành phố kỳ vọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc tiếp tục phát triển đột phá, thực chất và hiệu quả hơn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 trao cho Thành phố những quyền hạn vượt trội về tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch và thu hút đầu tư, tạo cơ sở để chủ động hơn trong phát triển các lĩnh vực kinh tế mới, từ kinh tế số, kinh tế xanh đến trung tâm tài chính quốc tế và thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới.

Trên nền tảng này, ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã giới thiệu hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực, trong đó có 4 nhóm cơ hội phù hợp trực tiếp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đáng chú ý là nhóm dự án điện tử, bán dẫn và công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao, gồm trung tâm nghiên cứu phát triển và đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn quy mô khoảng 0,95 ha; nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn khoảng 0,52 ha và trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu, đào tạo công nghệ sinh học khoảng 0,89 ha.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Thành phố giới thiệu quỹ đất tại Khu công nghiệp Lai Hưng và Khu công nghiệp Bình Dương Riverside, mỗi khu có quy mô 600 ha, định hướng khoa học công nghệ, chip và bán dẫn. Ngoài ra, Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I (379 ha) ưu tiên công nghệ cao, Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II (289 ha) định hướng cơ khí chính xác, chế tạo máy và tự động hóa.

Các cơ hội khác tập trung vào hạ tầng giao thông đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, đô thị và nhà ở phục vụ chuyên gia, người lao động.

Cùng với việc giới thiệu dự án, Thành phố đang xây dựng thêm các cơ chế để tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia những lĩnh vực ưu tiên. Bà Mai Phong Lan - Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12/2026, Thành phố dự kiến trình HĐND Thành phố dự thảo nghị quyết quy định các loại hợp đồng dự án PPP, tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn.

Thành phố cũng dự kiến quy định danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, hạ tầng kỹ thuật, logistics và khu thương mại tự do, với quy mô vốn từ 2.000 - 75.000 tỷ đồng. Các dự án có thể được áp dụng thời hạn hoạt động lên đến 70 năm, cùng các ưu đãi về thủ tục hải quan, thuế, điều kiện xuất nhập khẩu và chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế, mở rộng cơ hội đón vốn Hàn Quốc
Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 5/11. Ảnh: Lạc Nguyên

Doanh nghiệp cần môi trường đầu tư thuận lợi hơn

Bên cạnh những cơ hội và chính sách được giới thiệu, các kiến nghị từ phía doanh nghiệp Hàn Quốc cho thấy để duy trì sức hấp dẫn đầu tư, Thành phố cần tiếp tục xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động.

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho rằng, để TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, nơi doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư và hoạt động lâu dài, cần quan tâm giải quyết một số vướng mắc.

Trước hết, về việc di dời nhà máy ra khỏi đô thị. KOCHAM đồng tình với định hướng này nhưng cho rằng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi chuyển đến địa điểm mới do chi phí mặt bằng tăng, khoảng cách đi lại xa hơn, tiềm ẩn nguy cơ lao động lành nghề nghỉ việc.

Do đó, hiệp hội đề xuất Thành phố có chính sách gia hạn, tạo thêm thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị di dời; đồng thời xem xét hỗ trợ kết nối nguồn vốn vay hoặc chi phí đi lại cho người lao động.

Một kiến nghị khác liên quan đến việc thông báo trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Ông Kim Nyoun Ho cho rằng, thủ tục giải thể doanh nghiệp hiện kéo dài và phức tạp, có trường hợp doanh nghiệp chỉ biết mình bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi đã ra đến sân bay. Việc được thông báo trước sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của KOCHAM và doanh nghiệp Hàn Quốc. Đối với vấn đề di dời cơ sở sản xuất, đại diện các cơ quan cho biết Thành phố đang xây dựng Đề án chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp thế hệ mới, dự kiến trình UBND Thành phố vào tháng 2/2027.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp tham mưu trình HĐND Thành phố trong kỳ họp tháng 12/2026 các nghị quyết về tiêu chí, lộ trình chuyển đổi khu công nghiệp; chính sách di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư gắn với rà soát, giới thiệu quỹ đất công nghiệp thay thế và bổ sung các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố.

Với các kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, lao động, thuế và hải quan, đại diện các cơ quan chức năng cũng cập nhật những quy định mới, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục và cung cấp đầu mối hỗ trợ trực tiếp./.

Lạc Nguyên
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TP. Hồ Chí Minh thu hút đầu tư doanh nghiệp hàn quốc tháo gỡ khó khăn thu hút dòng vồn

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