Tài chính

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
21:46 | 03/11/2026
Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong khi 20 đơn vị được đánh giá giải ngân rất tốt đối với kế hoạch vốn năm 2026, vẫn có 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt.
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20 đơn vị đạt mức giải ngân rất tốt

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026, việc chấm điểm giải ngân được thực hiện đối với cả kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026. Mỗi nội dung có thang điểm tối đa 100 điểm, với 4 mức đánh giá: rất tốt, tốt, trung bình và chưa tốt.

Đối với kế hoạch vốn năm 2026, kết quả chấm điểm cho thấy, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương đạt mức giải ngân rất tốt. Trong nhóm cơ quan trung ương, 5 đơn vị đạt tuyệt đối 100 điểm gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đạt 98,79 điểm; Bộ Công thương đạt 93,62 điểm.

xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam trong ảnh tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng Ảnh Hà Minh
Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Hà Minh

Ở khối địa phương, Điện Biên đứng đầu với 100 điểm. TP Hải Phòng đạt 99,97 điểm; Cà Mau đạt 98,03 điểm; Gia Lai đạt 97,97 điểm; Khánh Hòa đạt 97,67 điểm; Lào Cai đạt 97,35 điểm; Bắc Ninh đạt 97,08 điểm. Các địa phương còn lại trong nhóm giải ngân rất tốt gồm Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An và Đồng Nai.

Ngoài nhóm đạt mức rất tốt, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương được xếp loại giải ngân tốt; 7 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương ở mức trung bình. Đáng chú ý, trong nhóm giải ngân tốt có 9 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương đạt từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Chi tiết này cho thấy điểm số đánh giá cần được nhìn nhận cùng với tỷ lệ giải ngân thực tế. Một đơn vị có điểm đánh giá cao không đồng nghĩa đã đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mặt bằng chung. Vì vậy, việc theo dõi cả kết quả chấm điểm và tiến độ giải ngân sẽ giúp nhận diện đầy đủ hơn tình hình thực hiện kế hoạch vốn tại từng đơn vị.

Ngược lại, có 4 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương bị xếp loại giải ngân chưa tốt. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ có số điểm thấp nhất, chỉ đạt 38,47 điểm. Tiếp đó là Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 47,49 điểm; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đạt 50 điểm; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt 50,32 điểm. Địa phương duy nhất thuộc nhóm này là Cao Bằng với 57,59 điểm.

Đây là những đơn vị cần rà soát kỹ kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân khiến điểm số thấp, từ đó xác định trách nhiệm và giải pháp cải thiện tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Chênh lệch kết quả ở cả vốn kéo dài

Không chỉ đánh giá kế hoạch vốn năm 2026, Bộ Tài chính còn thực hiện chấm điểm riêng đối với kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả cho thấy sự phân hóa cũng khá rõ giữa các đơn vị.

Ở mức giải ngân rất tốt, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Trong đó, nhiều đơn vị đạt tuyệt đối 100 điểm. Khối bộ, cơ quan trung ương có Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 98,90 điểm; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 96,19 điểm.

Ở khối địa phương, 14 địa phương đạt 100 điểm gồm Hải Phòng, Gia Lai, Điện Biên, Nghệ An, Lai Châu, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Lắk. Bắc Ninh đạt 95,26 điểm và Quảng Trị đạt 90,34 điểm.

Nhóm giải ngân tốt có 3 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương; nhóm trung bình có 6 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương. Trong khi đó, 5 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương bị xếp loại chưa tốt.

Đáng chú ý, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm chưa tốt, với 31,68 điểm, thấp nhất trong số các đơn vị được đánh giá đối với kế hoạch vốn kéo dài. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đạt 42,82 điểm; Văn phòng Chính phủ đạt 50,52 điểm; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đạt 50 điểm.

Tại khối địa phương, Cần Thơ đạt 53,16 điểm; Cà Mau đạt 57,48 điểm; Đồng Nai đạt 57,25 điểm và TP. Hồ Chí Minh đạt 50 điểm. Đây là 4 địa phương thuộc nhóm giải ngân chưa tốt đối với kế hoạch vốn kéo dài.

Việc đánh giá riêng hai nhóm kế hoạch vốn giúp nhận diện rõ hơn kết quả thực hiện của từng đơn vị, bởi vốn năm 2026 và vốn kéo dài có thời hạn giải ngân, tiến độ triển khai khác nhau. Đối với vốn kéo dài, thời hạn thực hiện và giải ngân chỉ đến hết ngày 31/12/2026, do đó các đơn vị còn số điểm thấp cần khẩn trương rà soát khả năng hoàn thành, tập trung xử lý những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Theo Bộ Tài chính, phương án chấm điểm giải ngân được triển khai chính thức từ kỳ tháng 10/2026 trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, sau các kỳ chấm điểm thử trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III. Việc công khai kết quả chấm điểm nhằm tạo thêm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo dõi tiến độ, nhận diện những đơn vị thực hiện tốt cũng như những nơi còn hạn chế.

Bộ Tài chính cho biết, phương án chấm điểm đã tạo tác động tích cực, thúc đẩy các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Một số đơn vị còn nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc và chủ đầu tư, qua đó theo dõi tiến độ, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc và xác định trách nhiệm xử lý.

Trong chỉ đạo về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các đơn vị có kết quả chấm điểm ở mức rất tốt và tốt tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Với những đơn vị bị xếp loại chưa tốt, cần khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả chấm điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn được giao.
Vân Hà
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