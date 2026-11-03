Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. So với tháng 12/2025, CPI tháng 10 tăng 4,41%; so với cùng kỳ năm trước tăng 5,09%.

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá.

Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng 2,66% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là giá xăng tăng 6,86%, giá dầu diesel tăng 0,75% do ảnh hưởng từ các đợt điều chỉnh giá nhiên liệu trong nước. Bên cạnh đó, giá phụ tùng phương tiện tăng 0,49%; dịch vụ bảo dưỡng phương tiện tăng 0,26%.

Ở chiều ngược lại, giá vận tải hành khách bằng đường hàng không giảm 10,58% do nhu cầu đi lại, du lịch bước vào mùa thấp điểm và các hãng triển khai chương trình giảm giá vé. Giá vận tải hành khách đường sắt giảm 2,39%; ô tô đã qua sử dụng giảm 1,23% và ô tô mới giảm 1,09%.

Giá xăng dầu điều chỉnh, đẩy CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,04%. Trong đó, giá gas tăng 10,35% từ ngày 1/10 do điều chỉnh theo giá thế giới; vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,4% và dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,63%. Tuy nhiên, giá điện sinh hoạt giảm 1,99%, nước sinh hoạt giảm 0,09% do thời tiết chuyển mát, nhu cầu sử dụng điện, nước giảm. Giá thuê nhà cũng giảm 0,22%.

Đối với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, chỉ số giá giảm 0,24%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm. Trong đó, giá lương thực giảm 0,57%, thực phẩm giảm 0,32%; riêng dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,11%.

Giá gạo giảm 0,92% do nguồn cung trong nước dồi dào và giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ. Giá thịt lợn giảm 2,33% do nguồn cung tăng trong khi sức tiêu thụ chưa tương ứng. Giá trứng giảm 0,65%, thịt gia cầm giảm 0,35%. Ngược lại, giá rau tươi, khô và chế biến tăng 1,62% do thời tiết không thuận lợi tại một số địa phương ảnh hưởng đến nguồn cung.

Một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng như thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%, giáo dục tăng 0,31%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%.

Ở chiều giảm, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,87%; thông tin và truyền thông giảm 0,18%; may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,06%.