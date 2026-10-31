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Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
19:14 | 31/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần 114.264,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ, hướng tới năm thứ ba liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Hãng đạt 4.652,4 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi nguồn thu tài chính với danh mục đầu tư tăng hơn gấp đôi lên 16.853 tỷ đồng.
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Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - mã CK: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Theo đó, lũy kế 9 tháng năm 2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.652,4 tỷ đồng.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 114.264,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 25.340 tỷ đồng, hướng tới năm thứ ba đạt doanh thu thuần trên 100.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư
Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư. Ảnh tư liệu.
Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Kết quả doanh thu sau 9 tháng cho thấy Hãng đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu cả năm.

Động lực tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động vận tải hàng không, đạt 83.275 tỷ đồng, tăng 17,6%.

Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách và hành lý đạt 73.830,5 tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm 64,5% tổng doanh thu; vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 7.598,8 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 38%, chiếm 6,6%.

Đáng chú ý, doanh thu khác đạt 26.941,6 tỷ đồng, tăng 85%, nâng tỷ trọng đóng góp lên 23,5% tổng doanh thu, so với mức 16,3% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động phụ trợ vận tải và sửa chữa máy bay đạt 4.263,7 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng 38,6% lên 102.475,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp Vietnam Airlines đạt 11.789,3 tỷ đồng, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng. Trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu làm gia tăng áp lực chi phí trong quý III, việc duy trì sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh, đồng thời tạo cơ sở để Vietnam Airlines tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác, kinh doanh trong quý IV.

Tính chung 9 tháng 2026, Hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, TP. Hồ Chí Minh - Phuket và TP.Hồ Chí Minh - Colombo. Trong quý IV, Hãng công bố khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad, Hà Nội - Hàng Châu và Đà Nẵng - Singapore. Việc mở rộng mạng bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Ở hoạt động tài chính, doanh thu đạt 1.504 tỷ đồng, tăng mạnh 51,9%; trong đó lãi tiền gửi và cho vay đạt 714,4 tỷ đồng, gấp gần 4,8 lần cùng kỳ; lãi chênh lệch tỷ giá đóng góp 732 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng danh mục đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn của Vietnam Airlines đạt 16.853 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Trong đó, chủ yếu là đầu tư ngắn hạn đạt 16.843,2 tỷ đồng, tập trung tại Vietcombank (4.982,8 tỷ đồng), SeABank (4.241 tỷ đồng), VietinBank (2.022,7 tỷ đồng), BIDV (1.955,9 tỷ đồng), MSB (718,3 tỷ đồng) và các ngân hàng khác (2.920,4 tỷ đồng).

Trong khi đó, đầu tư dài hạn đạt 9,8 tỷ đồng, gồm tiền gửi tại OCB, SHB, SeABank.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn dành 2.354 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; cùng 538,7 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 23,4%, còn 1.942,5 tỷ đồng; riêng chi phí đi vay giảm 44,9%, xuống 432,7 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ nợ, tính đến ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của Vietnam Airlines đạt 13.921,6 tỷ đồng, giảm 8,8% so với đầu năm và thấp hơn đáng kể giai đoạn trước. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 9.120,1 tỷ đồng, giảm 1,7%; dài hạn đạt 4.801,5 tỷ đồng, giảm 20,5%.

Vietnam Airlines tiếp tục triển khai Đề án tổng thể các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2035. Hãng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Vietnam Airlines tập trung nguồn lực phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện năng lực quản trị./.

Ánh Tuyết
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