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BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch

08:03 | 31/10/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Báo cáo phản ánh giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng quy mô lớn của BAF cho mô hình chăn nuôi khép kín, công nghệ cao. Doanh thu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, quy mô đàn heo chuyển biến tích cực trong khi lợi nhuận có chịu tác động từ chi phí đầu tư, chi phí tài chính và giai đoạn chưa tối ưu công suất của các tài sản mới đưa vào vận hành.
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BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch
Trang trại BAF

Doanh thu bứt phá, đạt kế hoạch 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động kinh doanh cốt lõi của BAF ghi nhận sự tăng trưởng quy mô vượt bậc. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 5.956,09 tỷ đồng, tăng 63% so với mức 3.646,71 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 2.067 tỷ đồng, tăng trưởng gần 82% so với cùng kỳ. Động lực chính thúc đẩy doanh thu đến từ việc tăng quy mô sản lượng xuất bán đàn heo thương phẩm thuộc mảng chăn nuôi khép kín.

Đáng chú ý, tỷ trọng bán lẻ thịt mảnh trong quý III có tiến triển so với mức 20% của quý II. Kết quả tích cực nằm trong chiến lược tăng tỷ trọng sản phẩm thịt sạch và chế biến sâu, gia tăng giá trị ở cuối chuỗi Feed – Farm – Food và giảm dần sự phụ thuộc vào biến động của giá heo hơi.

Vẫn có áp lực tài chính ngắn hạn

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 331 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III/2026, lợi nhuận sau thuế đạt 21,2 tỷ đồng (giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ). Kết quả này chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân.

Biến động thị trường: Trong quý III/2026, ngành chăn nuôi cả nước đối mặt với sức ép kép khi giá heo hơi trượt dốc về cuối quý trong khi giá thành sản xuất cám tăng, làm thu hẹp biên lợi nhuận gộp trong ngắn hạn.

Chủ động tăng tốc đầu tư hạ tầng: BAF đang ở giai đoạn cao điểm thi công và đưa vào vận hành hàng loạt cụm trang trại quy mô lớn trên toàn quốc.

Đại diện BAF Việt Nam cho biết, tăng trưởng về quy mô hạ tầng trang trại luôn đi kèm với việc chi phí tài chính gia tăng trong ngắn hạn. Đây là giai đoạn đầu tư bắt buộc để BAF tích lũy nội lực, tạo sự bứt phá về quy mô sản lượng trong dài hạn. Khi các cụm nhà máy, trang trại sản xuất chính thức đi vào vận hành và đạt tối đa công suất, cộng với yếu tố khách quan thuận lợi từ thị trường thì gánh nặng chi phí trên mỗi đầu heo sẽ giảm đáng kể, tối ưu hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.

Năm 2026, BAF sở hữu 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với năng lực cung ứng chủ động cho hệ thống hơn 50 trang trại trên cả nước. Ước tính tổng đàn heo đạt 1.000.000 heo.

Ở cuối chuỗi, doanh nghiệp đang phát triển 3 nhà máy giết mổ và chế biến sâu với các thương hiệu như thực phẩm sạch anfarm; mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu từ thịt như xúc xích Kooltol, lạp xưởng, giò chả anfarm… Mạng lưới phân phối phát triển lên 42 cửa hàng SIBA Mart, 32 nhà hàng Cơm Ngon SIBA và Cơm niêu Siba cùng hệ thống các siêu thị lớn như Fuji Mart, BRG Mart, WinMart, WinMart+, Mega Market, AEON MaxValu, AEON Mart, Sendo, EBS (Go!, Top Market), Eco Food, Ready Mart, Vital Mart, KingFood, 3Sach Mart, Satra Food...

BAF: Tăng trưởng doanh thu, mở rộng kênh phân phối thịt sạch
Thương hiệu thịt sạch anfarm từ chuỗi khép kín của BAF

Mô hình nhượng quyền thương hiệu BAF Meatshop với khoảng 1.200 điểm bán thịt sạch toàn quốc nhằm đưa thịt sạch từ chuỗi khép kín đến các sạp thịt, cửa hàng truyền thống, giúp người tiêu dùng dễ dàng mua được thịt sạch.

Trong dài hạn, hiệu quả của chiến lược sẽ được đánh giá không chỉ bằng số lượng heo BAF xuất chuồng, mà bằng tỷ lệ sản lượng được chuyển hóa thành thực phẩm cuối chuỗi, mức độ nhận diện của sản phẩm trên thị trường bán lẻ và khả năng tạo biên lợi nhuận ổn định hơn từ mảng Food.

Với chiến lược kiên định xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi – thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế, tự chủ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quy trình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và dòng tiền kinh doanh ngày càng cải thiện, BAF vẫn đang sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế để trở thành một trong những doanh nghiệp chăn nuôi khép kín quy mô lớn tại Việt Nam, mang nguồn thực phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng./.

Hải Băng
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