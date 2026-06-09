BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

Mô hình kết nối chuỗi cung ứng thịt sạch, minh bạch nguồn gốc, giá cả

Sàn giao dịch thịt heo là mô hình do Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) triển khai, đã vận hành thí điểm từ 6/4 - 6/5 và bước sang giai đoạn mở rộng triển khai chính thức. Đây là nền tảng kết nối giữa các đơn vị chăn nuôi quy mô lớn, cơ sở giết mổ với các thương nhân, điểm bán lẻ và hệ thống phân phối.

Sản phẩm là thịt heo mảnh sau giết mổ khi tham gia giao dịch đều phải đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thú y, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, đồng thời được công khai thông tin về giá cả và chất lượng. Khác với phương thức mua bán truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào các khâu trung gian, mọi giao dịch trên sàn đều được ghi nhận, lưu trữ và công khai thông tin về giá cả, sản lượng cũng như nguồn gốc hàng hóa.

Người tiêu dùng sẽ hưởng lợi trực tiếp thông qua việc mua hàng tại các điểm bán thực hiện giao dịch trên sàn và được gắn nhãn “tick xanh trách nhiệm” - một chương trình song song do Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh triển khai giúp người mua dễ dàng kiểm tra truy xuất nguồn gốc mọi sản phẩm. Khi mua hàng tại các cửa hàng này, người dân hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc sản phẩm, quy trình kiểm soát chất lượng và tính minh bạch trong toàn bộ hành trình từ trang trại đến bàn ăn.

Trong thời điểm bắt đầu vận hành, sàn giao dịch thịt heo được nhận định sẽ cần thêm thời gian để có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Song đây chính là điểm sáng để ngành chăn nuôi dần loại bỏ hiện trạng nhức nhối từ “thịt bẩn, thực phẩm bẩn” để xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng, tính minh bạch hóa cao hơn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp chăn nuôi bài bản và điểm bán thịt sạch uy tín.

Hình ảnh khai trương điểm bán thực tế

Doanh nghiệp “heo ăn cám thực vật” tích cực tham gia sàn giao dịch

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia chương trình ngay từ giai đoạn đầu thí điểm, BAF đã chủ động phối hợp với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh - đơn vị vận hành Sàn giao dịch và các đối tác phân phối - để từng bước đưa nguồn thịt heo BAF Meat đến gần hơn với người tiêu dùng. Với nguồn thịt từ chuỗi chăn nuôi khép kín Feed - Farm - Food, đàn heo ăn 100% cám thuần thực vật do BAF nghiên cứu và sản xuất; được nuôi trong các trang trại công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và quy trình giết mổ - vận chuyển đạt tiêu chuẩn, thịt heo BAF Meat được công nhận là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đủ điều kiện tham gia Sàn giao dịch.

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, sản lượng giao dịch thịt heo BAF trên sàn ghi nhận giao dịch liên tục tăng. Các giao dịch được thực hiện ổn định, hình thành luồng mua bán thực tế giữa doanh nghiệp và các điểm kinh doanh, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch công khai, minh bạch theo đúng mục tiêu của mô hình Sàn giao dịch thịt heo sạch.

Mô hình nhượng quyền điểm bán thịt sạch BAF đang triển khai trên toàn quốc

“Song song với hoạt động giao dịch, BAF tiếp tục phối hợp với Sở Công thương và Sàn giao dịch thực hiện các chương trình truyền thông trực tiếp tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của tiểu thương về lợi ích của việc kinh doanh thực phẩm có truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, BAF triển khai chính sách tài trợ miễn phí tủ mát cho người kinh doanh theo chương trình nhượng quyền Meatshop, tạo điều kiện để tiểu thương nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm và trang bị cửa hàng thêm khang trang” - đại diện BAF chia sẻ tại chương trình khai trương các điểm bán thịt heo BAF giao dịch qua sàn sáng 9/6 vừa qua.

Hiện nay, BAF đang triển khai được gần 1.000 điểm bán nhượng quyền Meatshop trên toàn quốc.

“Điều chúng tôi thấy rõ nhất là niềm tin của khách hàng. Khi cửa hàng được gắn lên đó thông tin là điểm bán thịt heo từ sàn giao dịch và được gắn tick xanh, khách hàng dễ dàng nhận biết đây là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có cơ quan chức năng chứng nhận. Không chỉ người mua an tâm hơn mà chính những người tiểu thương như chúng tôi cũng bán buôn thuận lợi hơn” - Chủ đại lý thịt tham gia mua thịt heo mảnh BAF qua Sàn giao dịch cho biết.

Việc đồng hành cùng chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, cũng như phối hợp triển khai các điểm bán sử dụng nguồn thịt heo giao dịch qua sàn cho thấy cam kết lâu dài của BAF trong việc xây dựng chuỗi thực phẩm minh bạch, an toàn toàn diện từ chất lượng đến giá cả. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái chăn nuôi - thực phẩm khép kín của doanh nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với nguồn thực phẩm sạch trên thị trường./.