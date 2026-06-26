BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

BAF khởi công dự án chăn nuôi công nghệ cao được cấp vốn đầu tư bởi Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan FMO

Dự án chiến lược trong kế hoạch mở rộng hệ thống chăn nuôi của BAF

Dự án chăn nuôi công nghệ cao Hùng Phát Farm 1 xây dựng tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai; được quy hoạch trên diện tích hơn 55 ha với quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, dự kiến cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm mỗi năm sau khi vận hành ổn định. Trước đó vào tháng 7/2025, BAF đã khởi công dự án trang trại Thành Đạt cũng với quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt và 150.000 heo thương phẩm/năm. Đây là 2 dự án cùng đặt tại Gia Lai, được FMO - Ngân hàng có trên 50% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - cấp vốn tín dụng đầu tư cho hoạt động phát triển chăn nuôi bền vững tại Việt Nam.

Hùng Phát Farm 1 là một trong những dự án trọng điểm nằm trong chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang trại chăn nuôi công nghệ cao của BAF giai đoạn 2025 - 2030. Cùng với dự án Gia Hân tại Quảng Trị (khởi công tháng 8/2025, quy mô 15.000 heo nái, 450.000 heo thương phẩm/năm) và tổ hợp chăn nuôi nhà cao tầng tại Tây Ninh hợp tác cùng Muyuan (dự kiến khởi công Quý 4.2026, quy mô 64.000 heo nái & 1,6 triệu heo thương phẩm/năm), dự án góp phần mở rộng năng lực sản xuất của BAF tại các vùng chăn nuôi trọng điểm, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đạt sản lượng 10 triệu heo thương phẩm mỗi năm vào năm 2030 của BAF.

Phối cảnh 3D dự án siêu trang trại tại Gia Lai quy mô 5.000 heo nái, 150.000 heo thương phẩm/năm.

Theo công bố trước đó từ BAF, tổng doanh thu của 2 dự án tại Gia Lai là Thành Đạt và Hùng Phát Farm 1 khi vận hành hết công suất dự kiến đạt 2.000 tỷ VND/năm. Tại lễ khởi công, lãnh đạo địa phương đánh giá cao định hướng đầu tư bài bản của BAF vào chăn nuôi, đặc biệt là các công nghệ cao được ứng dụng được chuyển giao và đánh giá bởi những tổ chức quốc tế uy tín nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh và giảm tác động đến môi trường. Sau khi vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành chăn nuôi bền vững và kinh tế địa phương trong những năm tiếp theo.

Đại diện BAF cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường nhằm sớm đưa trang trại vào vận hành, đóng góp vào kế hoạch tăng trưởng dài hạn của công ty.

AI, robot tự động và công nghệ môi trường theo tiêu chuẩn thế giới

Là 1 trong 2 dự án được FMO cấp vốn tài trợ, Hùng Phát Farm 1 được đầu tư đồng bộ theo định hướng chăn nuôi công nghệ cao với hệ thống thiết bị và giải pháp quản lý hiện đại, kiểm soát tốt dịch bệnh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống quản lý trang trại thông minh tích hợp AI và robot tự động, cho phép theo dõi sức khỏe đàn heo theo thời gian thực, phân tích dữ liệu tăng trưởng, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và tự động điều chỉnh điều kiện chuồng nuôi nhằm tối ưu năng suất.

Song song đó, BAF đầu tư hệ thống an toàn sinh học đa lớp với trung tâm rửa sát trùng phương tiện, khu cách ly, xét nghiệm nhanh và nhà tắm thông minh, tạo nhiều lớp bảo vệ nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm nhập của các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi (ASF).

Dự án được trang bị hệ thống lọc không khí 4 lớp, công nghệ khử mùi và khử khuẩn có khả năng xử lý trên 95% mùi phát sinh, cùng hệ thống xử lý nước thải và chất thải tuần hoàn giúp tái sử dụng tài nguyên và chuyển hóa phụ phẩm thành phân bón hữu cơ. Đồng thời, hệ thống cho ăn tự động kiểm soát chính xác khẩu phần theo từng giai đoạn sinh trưởng, góp phần tối ưu hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Việc triển khai Hùng Phát Farm 1 ngay sau thỏa thuận tín dụng với FMO không chỉ thể hiện năng lực hiện thực hóa các dự án quy mô lớn của BAF mà còn cho thấy định hướng đầu tư nhất quán vào các mô hình chăn nuôi công nghệ cao đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các tổ chức tài chính phát triển quốc tế. Đây cũng là nền tảng để BAF tiếp tục mở rộng chuỗi Feed - Farm - Food, gia tăng năng lực sản xuất và củng cố vị thế trong ngành chăn nuôi công nghệ cao tại Việt Nam,