Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Đánh giá công tác thuế 7 tháng, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động, đơn vị đã duy trì tiến độ thu ngân sách tích cực. Cụ thể, trong tháng 7/2026, số thu ngân sách đạt 2.039 tỷ đồng, vượt 9,8% so với dự kiến và gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, số thu đạt 1.049 tỷ đồng, vượt dự kiến và tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thu nội địa 7 tháng không kể tiền sử dụng đất đạt 6.550 tỷ đồng, hoàn thành 64% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng tăng trưởng khá bền vững của các nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh.

Nhiều khu vực thu chủ lực cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,4%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 21,2%; doanh nghiệp trung ương tăng 16,3%; doanh nghiệp địa phương tăng 4,3%...

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, Thuế TP. Huế đã tăng cường phân tích từng nguồn thu, từng địa bàn, giao chỉ tiêu phấn đấu sát thực tế cho các phòng và thuế cơ sở. Đến hết tháng 7, có 6/7 đơn vị hoàn thành tỷ lệ thu cao hơn mức bình quân toàn ngành; nhiều đơn vị như Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 3 và Thuế cơ sở 4 đều đạt trên 65% dự toán, tạo dư địa thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Theo ông Tuyến, có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực và đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trước hàng loạt chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2026. Tính đến hết tháng 7, Thuế TP. Huế đã thực hiện 59 cuộc tập huấn, đối thoại với người nộp thuế; đăng tải gần 600 tin, bài tuyên truyền; giải quyết 100% văn bản vướng mắc đúng hạn; đồng thời hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người nộp thuế thông qua bộ phận một cửa, thư điện tử, điện thoại và các nền tảng số.

Bên cạnh đó, Thuế TP. Huế tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nhằm mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu và nâng cao mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Công tác quản lý hộ kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng số hóa. Đến cuối tháng 7, toàn địa bàn có hơn 33.800 hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ gần 75%; gần 2.900 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; hơn 26.500 hộ đã thông báo tài khoản thanh toán theo quy định.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ quan thuế đang quản lý 374 cá nhân kinh doanh với doanh thu hơn 387 tỷ đồng và số thuế phải nộp gần 8,7 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị tiếp tục rà soát dữ liệu, quản lý mã số thuế thương mại điện tử và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp có dấu hiệu thất thu thuế trên nền tảng số.