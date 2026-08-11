Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 451/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo quyết định xử phạt, VNECO 8 chậm công bố dưới 15 ngày đối với nhiều tài liệu như báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo tài chính quý III/2024,; các văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2024 và quý I/2025.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với báo cáo tài chính quý II và quý IV/2024, báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2025, các báo cáo tình hình quản trị công ty, cùng nhiều tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và 2026.

Cũng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, Công ty cổ phần Xây dựng số 2 bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng, theo Quyết định số 445/QĐ-XPHC của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố từ 15 ngày trở lên trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hàng loạt tài liệu, gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên các năm 2022 - 2025, nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023 - 2025, cùng các báo cáo tình hình quản trị công ty trong giai đoạn 2022 - 2025.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 444/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Bluemarq Development (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An) số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.

Các tài liệu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ gồm báo cáo tài chính năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022 và bán niên năm 2023; báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Tương tự, Công ty cổ phần Sài Gòn Phú Minh bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 và báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023./.