Cổ phiếu ngân hàng xuất hiện dày đặc ở chiều bán của khối ngoại

Sau hai phiên VN-Index tăng điểm và hướng trở lại vùng 1.790 điểm, thị trường chứng khoán trở lại chịu áp lực điều chỉnh và tích lũy trong phiên 11/8. Đi cùng với diễn biến thận trọng của thị trường, dòng vốn ngoại đảo chiều bán mạnh hơn.

Tính chung trên 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 762 tỷ đồng, cao nhất kể từ phiên 28/7. Đây cũng là mức bán ròng tăng đáng kể so với những phiên gần đây. Thậm chí đã có thời điểm khối ngoại chuyển sang mua ròng 3 phiên liên tục vào đầu tháng 8/2026.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB đứng đầu danh sách bán ròng với 221,79 tỷ đồng, đồng thời cổ phiếu giảm 1,12%, xuống 31.000 đồng/cổ phiếu. VHM xếp thứ hai với giá trị bán ròng 184,69 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu bất động sản này vẫn giữ sắc xanh, tăng 0,7%, lên 72.100 đồng/cổ phiếu.

FPT cũng bị bán ròng 104,65 tỷ đồng, cùng với TCB và VHM nằm trong nhóm 3 cổ phiếu ghi nhận giá trị bán ròng trên 100 tỷ đồng trong phiên.

Theo sau, VIC bị bán ròng 89,39 tỷ đồng; tiếp đến là SHB (-67,31 tỷ đồng), ACB (-56,7 tỷ đồng) và VRE (-49,09 tỷ đồng). MBB, MSN và VPB cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất. Nhóm ngân hàng xuất hiện dày đặc ở chiều bán với TCB, SHB, ACB, MBB và VPB. Tuy vậy, vẫn xuất hiện một số cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại giải ngân như LPB, HDB.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 11/8. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài khá phân tán. VNM dẫn đầu, nhưng giá trị mua ròng chỉ đạt 60,51 tỷ đồng. FRT đứng kế tiếp với 59,78 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu tăng kịch trần 6,93% lên 146.500 đồng/cổ phiếu.

LPB và VIX lần lượt được mua ròng 55,16 tỷ đồng và 54,8 tỷ đồng. Các vị trí còn lại như PVT, HDB, GEL, GEX, DGW và PLX chỉ được giải ngân ròng khoảng 15 - 30 tỷ đồng.

Khác với một số phiên trước, khi dòng tiền ngoại tập trung mạnh vào các mã riêng lẻ, lực mua ròng phiên 11/8 khá phân tán, không có cổ phiếu nào được mua ròng quá 100 tỷ đồng. Sự chênh lệch giữa hai chiều khiến quy mô bán ròng của khối ngoại tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây./.