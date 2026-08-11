Loạt thông tin tạo lực đỡ cho thị trường chứng khoán trong tháng 8

Theo phân tích của các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), trong tháng 8, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ, tạo thêm động lực cho nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Một trong những điểm tựa đáng chú ý đến từ kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến ngày 5/8, đã có 1.057 trong tổng số 1.523 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý II/2026, đại diện khoảng 98,8% tổng vốn hóa thị trường.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đã công bố kết quả tăng 41,2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Trong đó, lợi nhuận của khối phi tài chính tăng 57,6%, cao hơn đáng kể mức 24,4% của nhóm tài chính. Các chuyên gia đánh giá, triển vọng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm của nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vẫn khả quan, qua đó hỗ trợ mặt bằng định giá của thị trường trong năm 2026.

Cùng với nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp, diễn biến dòng vốn cũng mang lại những tín hiệu đáng chú ý. Sau khi thị trường điều chỉnh về vùng định giá thấp hơn, khối ngoại đã có những phiên quay trở lại mua ròng.

Trong khi đó, theo kế hoạch, ngày 21/8/2026, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính, khoảng 1,4 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số có thể được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở kênh đầu tư trực tiếp, vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 15,2 tỷ USD. Cùng với sự gia tăng của dòng vốn đầu tư gián tiếp, diễn biến này được nhận định góp phần giảm áp lực lên tỷ giá và hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm trở lại vùng thấp.

Không chỉ đến từ kết quả kinh doanh và dòng vốn, thị trường còn được hỗ trợ bởi những chuyển động về cơ chế, chính sách. Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tạo cơ sở cho việc tăng vốn, giảm vốn, thoái vốn hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời giúp nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn duy trì điều kiện của doanh nghiệp đại chúng để tiếp tục niêm yết. Với các doanh nghiệp thuộc diện có thể giảm vốn nhà nước, quá trình thoái vốn trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Ở phạm vi rộng hơn, chương trình xây dựng và hoàn thiện thể chế trong tháng 8 cũng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn đối với hoạt động kinh tế. Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (từ ngày 3 - 24/8/2026), nhiều luật quan trọng sẽ được xem xét sửa đổi, trong đó có Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước... Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết liên quan đến điện gió, điện mặt trời, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Kỳ họp cũng dự kiến cho ý kiến lần đầu đối với một số dự án luật như Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Các chuyên gia kỳ vọng, việc hoàn thiện các quy định này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh tế.

Bên cạnh những chuyển động trong nước, diễn biến đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ cũng là một thông tin đáng chú ý. Việt Nam đã tăng cường hợp tác với phía Mỹ trong các hoạt động rà soát, điều tra liên quan đến việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đáng chú ý, Việt Nam đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó tăng cường quản lý, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở những tiến triển này, giới phân tích kỳ vọng, các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sẽ sớm kết thúc, với mức thuế áp dụng đối với Việt Nam ở mức cạnh tranh.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán tháng 8 đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực, từ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, diễn biến dòng vốn ngoại và FTSE GEIS đến tiến trình thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện thể chế và những chuyển biến trong quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ./.