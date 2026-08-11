Chứng khoán

Loạt thông tin tạo lực đỡ cho thị trường chứng khoán trong tháng 8

14:36 | 11/08/2026
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, dòng vốn ngoại cùng những chuyển động về chính sách và thương mại đang tạo thêm lực đỡ cho thị trường chứng khoán trong tháng 8.
aa

Theo phân tích của các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), trong tháng 8, thị trường chứng khoán đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ, tạo thêm động lực cho nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Một trong những điểm tựa đáng chú ý đến từ kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến ngày 5/8, đã có 1.057 trong tổng số 1.523 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý II/2026, đại diện khoảng 98,8% tổng vốn hóa thị trường.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đã công bố kết quả tăng 41,2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Trong đó, lợi nhuận của khối phi tài chính tăng 57,6%, cao hơn đáng kể mức 24,4% của nhóm tài chính. Các chuyên gia đánh giá, triển vọng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm của nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) vẫn khả quan, qua đó hỗ trợ mặt bằng định giá của thị trường trong năm 2026.

Cùng với nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp, diễn biến dòng vốn cũng mang lại những tín hiệu đáng chú ý. Sau khi thị trường điều chỉnh về vùng định giá thấp hơn, khối ngoại đã có những phiên quay trở lại mua ròng.

Trong khi đó, theo kế hoạch, ngày 21/8/2026, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính, khoảng 1,4 tỷ USD từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số có thể được giải ngân ngay trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở kênh đầu tư trực tiếp, vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt mức kỷ lục 15,2 tỷ USD. Cùng với sự gia tăng của dòng vốn đầu tư gián tiếp, diễn biến này được nhận định góp phần giảm áp lực lên tỷ giá và hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm trở lại vùng thấp.

Không chỉ đến từ kết quả kinh doanh và dòng vốn, thị trường còn được hỗ trợ bởi những chuyển động về cơ chế, chính sách. Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tạo cơ sở cho việc tăng vốn, giảm vốn, thoái vốn hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời giúp nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn duy trì điều kiện của doanh nghiệp đại chúng để tiếp tục niêm yết. Với các doanh nghiệp thuộc diện có thể giảm vốn nhà nước, quá trình thoái vốn trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Ở phạm vi rộng hơn, chương trình xây dựng và hoàn thiện thể chế trong tháng 8 cũng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn đối với hoạt động kinh tế. Theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (từ ngày 3 - 24/8/2026), nhiều luật quan trọng sẽ được xem xét sửa đổi, trong đó có Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước... Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết liên quan đến điện gió, điện mặt trời, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Kỳ họp cũng dự kiến cho ý kiến lần đầu đối với một số dự án luật như Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Các chuyên gia kỳ vọng, việc hoàn thiện các quy định này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh tế.

Bên cạnh những chuyển động trong nước, diễn biến đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Mỹ cũng là một thông tin đáng chú ý. Việt Nam đã tăng cường hợp tác với phía Mỹ trong các hoạt động rà soát, điều tra liên quan đến việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đáng chú ý, Việt Nam đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó tăng cường quản lý, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở những tiến triển này, giới phân tích kỳ vọng, các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 sẽ sớm kết thúc, với mức thuế áp dụng đối với Việt Nam ở mức cạnh tranh.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán tháng 8 đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực, từ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết, diễn biến dòng vốn ngoại và FTSE GEIS đến tiến trình thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện thể chế và những chuyển biến trong quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ./.

Thu Hương
Từ khóa:
thị trường chứng khoán kết quả kinh doanh dòng vốn chính sách Quyết định 40/2026/QĐ-TTg vốn fdi nâng hạng thị trường chứng khoán abs

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn leo dốc, yêu cầu nâng "chất" và điều hướng dòng vốn

Tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn leo dốc, yêu cầu nâng "chất" và điều hướng dòng vốn

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Đọc thêm

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

(TBTCO) - Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 vừa qua ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hoạt động phát hành mới so với tháng trước, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp cải thiện và quy mô dư nợ toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới vào khoảng 242.000 tỷ đồng.
HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Dù kinh doanh thua lỗ, hoạt động gần như "đóng băng", Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu vẫn gắn với những khoản huy động hàng trăm tỷ đồng, từ lô trái phiếu 190 tỷ đồng đến các giao dịch bảo đảm có giá trị khoản vay hàng trăm tỷ đồng tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Phía sau các nghĩa vụ hàng trăm tỷ đồng là tài sản bảo đảm chỉ vài nghìn cổ phần, gắn với mạng lưới doanh nghiệp đan xen.
Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, thúc đẩy luân chuyển vốn và mở rộng khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với tiến trình nâng hạng, Việt Nam cần gia tăng nguồn hàng chất lượng, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút dòng vốn bền vững.
Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBCK về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Đặng Văn Vinh (sinh ngày 17/10/1992, địa chỉ tại Hà Nội) do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

(TBTCO) - Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng.
Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng, do chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, quản trị công ty, tài liệu đại hội đồng cổ đông và thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.
Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: VN30-Index rung lắc, hợp đồng tương lai tháng 8 giữ chênh lệch dương

(TBTCO) - Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN30-INdex quay lại trạng thái điều chỉnh khi áp lực bán xuất hiện ở vùng giá cao. Thị trường phái sinh cũng nghiêng về sắc đỏ với 6/8 hợp đồng tương lai giảm giá.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +18.01
13/08 | +18.01 (7,746.21 +18.01 (+0.23%))
DJI -29.68
13/08 | -29.68 (53,762.17 -29.68 (-0.06%))
IXIC +140.04
13/08 | +140.04 (26,585.49 +140.04 (+0.53%))
NYA +101.82
13/08 | +101.82 (24,787.39 +101.82 (+0.41%))
XAX +37.82
13/08 | +37.82 (8,802.67 +37.82 (+0.43%))
BUK100P -3.00
13/08 | -3.00 (1,075.18 -3.00 (-0.28%))
RUT +21.26
13/08 | +21.26 (3,048.38 +21.26 (+0.70%))
VIX -0.88
13/08 | -0.88 (14.40 -0.88 (-5.76%))
FTSE -11.04
13/08 | -11.04 (10,833.15 -11.04 (-0.10%))
GDAXI -60.35
13/08 | -60.35 (26,331.07 -60.35 (-0.23%))
FCHI -40.00
13/08 | -40.00 (8,674.94 -40.00 (-0.46%))
STOXX50E -17.23
13/08 | -17.23 (6,533.99 -17.23 (-0.26%))
N100 -4.11
13/08 | -4.11 (1,972.86 -4.11 (-0.21%))
BFX +3.86
13/08 | +3.86 (5,723.27 +3.86 (+0.07%))
MOEX.ME -0.11
13/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -212.65
13/08 | -212.65 (25,440.17 -212.65 (-0.83%))
STI -33.42
13/08 | -33.42 (5,720.75 -33.42 (-0.58%))
AXJO -41.20
13/08 | -41.20 (9,209.40 -41.20 (-0.45%))
AORD -39.00
13/08 | -39.00 (9,404.70 -39.00 (-0.41%))
BSESN -187.90
13/08 | -187.90 (77,966.35 -187.90 (-0.24%))
JKSE +105.97
13/08 | +105.97 (6,373.85 +105.97 (+1.69%))
KLSE +10.15
13/08 | +10.15 (1,741.61 +10.15 (+0.59%))
NZ50 -123.00
13/08 | -123.00 (13,737.66 -123.00 (-0.89%))
KS11 +233.51
13/08 | +233.51 (6,579.04 +233.51 (+3.68%))
TWII +397.35
13/08 | +397.35 (45,518.07 +397.35 (+0.88%))
GSPTSE +209.15
13/08 | +209.15 (36,685.07 +209.15 (+0.57%))
BVSP -190.92
13/08 | -190.92 (167,683.72 -190.92 (-0.11%))
MXX +220.00
13/08 | +220.00 (65,784.76 +220.00 (+0.34%))
IPSA -59.68
13/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -15,331.75
13/08 | -15,331.75 (3,007,152.75 -15,331.75 (-0.51%))
TA125.TA +32.05
13/08 | +32.05 (4,065.22 +32.05 (+0.79%))
CASE30 +210.50
13/08 | +210.50 (55,039.80 +210.50 (+0.38%))
JN0U.JO -34.15
13/08 | -34.15 (7,142.21 -34.15 (-0.48%))
DX-Y.NYB +0.17
13/08 | +0.17 (100.00 +0.17 (+0.17%))
125904-USD-STRD -9.48
13/08 | -9.48 (2,891.39 -9.48 (-0.33%))
XDB -0.18
13/08 | -0.18 (134.90 -0.18 (-0.13%))
XDE -0.19
13/08 | -0.19 (115.22 -0.19 (-0.16%))
000001.SS +12.58
13/08 | +12.58 (3,946.68 +12.58 (+0.32%))
N225 +553.84
13/08 | +553.84 (67,524.06 +553.84 (+0.83%))
XDN -0.08
13/08 | -0.08 (62.70 -0.08 (-0.13%))
XDA +0.01
13/08 | +0.01 (70.60 +0.01 (+0.01%))