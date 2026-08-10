COMA 18 bị phạt 425 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 438/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần COMA 18, địa chỉ tại Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Theo quyết định, COMA 18 bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh một số quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; giao dịch với Công ty cổ phần Thực phẩm xanh IFOOD; giao dịch với người nội bộ, người có liên quan và một số nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Bên cạnh đó, COMA 18 bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Vi phạm liên quan đến các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025. Trong đó, doanh nghiệp công bố chưa đầy đủ thông tin về thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành; thiếu một số nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các báo cáo tình hình quản trị cũng chưa ghi nhận đầy đủ giá trị giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 và 2025.

Ảnh chụp từ website Công ty cổ phần COMA 18. Ảnh: coma18.vn

Công ty tiếp tục bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Đáng chú ý, mức phạt cao nhất là 175 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua. Theo quyết định xử phạt, phương án được Hội đồng quản trị COMA 18 thông qua trước đó xác định sử dụng 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 để chuyển tiền thi công Dự án Khu công nghiệp Kim Thành, trả một phần nợ vay ngân hàng, trả nợ Tổng Công ty 36 và nộp tiền nợ cơ quan thuế.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 14 - 16/1/2025, công ty đã thay đổi phương án sử dụng hơn 95,9 tỷ đồng trong tổng số 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thanh toán các hợp đồng, trả nợ vay và phục vụ một số hoạt động chi thường xuyên khác nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Ngoài phạt tiền, COMA 18 còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Về hoạt động kinh doanh, theo giải trình của COMA 18, quý II/2026, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt hơn 38,57 tỷ đồng, tăng khoảng 2,18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 39,05 tỷ đồng, tăng khoảng 2,08 tỷ đồng. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh doanh thu thuần riêng đạt hơn 149,46 tỷ đồng và doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 197,83 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 110,34 tỷ đồng và 90,22 tỷ đồng so với quý II/2025. Doanh thu của công ty trong kỳ đến từ các hoạt động thi công xây dựng, cho thuê mặt bằng, thu phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp, phí xử lý nước thải và kinh doanh hàng hóa nông sản./.