Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (10 - 16/8): Dòng tiền đứng trước "bài kiểm tra" 1.800 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:57 | 08/08/2026
Sau hai tuần hồi phục liên tiếp, VN-Index đang tiến gần vùng cản 1.800 điểm trong bối cảnh thanh khoản vẫn thận trọng. Dù các biến số quốc tế tiếp tục chi phối tâm lý ngắn hạn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, định giá và câu chuyện nâng hạng vẫn tạo điểm tựa cho thị trường nửa cuối năm.
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Hai tuần hồi phục, khối ngoại bất ngờ trở lại

Sau 4 tuần liên tiếp điều chỉnh mạnh từ vùng 1.900 điểm về quanh 1.650 điểm, thị trường chứng khoán đã có tuần hồi phục thứ hai liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 3 - 7/8, VN-Index dừng tại 1.768,06 điểm, tăng 32,28 điểm, tương đương 1,86% so với tuần trước.

Trong đó, 3 phiên đầu tuần, chỉ số duy trì đà tăng và có thời điểm tiến sát 1.790 điểm. Áp lực chốt lời sau đó khiến VN-Index lùi về vùng 1.756 điểm trước khi phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần. Riêng phiên thứ Sáu, dù VIC và VHM tạo sức ép đáng kể, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp VN-Index tăng 0,19%.

Dòng tiền cũng có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao đồng loạt giao dịch tích cực trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa chưa đủ mạnh để tạo thành một nhịp bứt phá rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, đà tăng chững lại rõ rệt khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự 1.775 - 1.810 điểm. Đây cũng là vùng đáy cũ đã bị xuyên thủng trong nhịp điều chỉnh hồi tháng 6/2026.

Thanh khoản vẫn là một điểm cần lưu ý. Khối lượng giao dịch tuần qua thấp hơn khoảng 9% so với trung bình 20 tuần, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền sau nhịp hồi nhanh. Hai tuần tăng vừa qua mới bù đắp được một phần mức giảm trước đó. Xét trong khoảng một tháng trở lại đây, chứng khoán Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 3 thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh.

Điểm sáng đáng chú ý hơn đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Sau thời gian dài liên tục rút vốn, khối ngoại bất ngờ trở lại mua ròng hơn 2.100 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Dòng vốn ngoại tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT dẫn đầu với giá trị mua ròng 667 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 617 tỷ đồng, CTG 438 tỷ đồng, MBB 415 tỷ đồng và HPG 335 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ròng 572 tỷ đồng và TCB khoảng 394 tỷ đồng.

Việc khối ngoại chuyển sang mua ròng là diễn biến đáng chú ý sau chuỗi bán kéo dài, nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận sự đảo chiều bền vững của dòng vốn. Trong khi đó, dòng tiền nội còn “ngập ngừng” trước quyết định giải ngân.

Giới đầu tư quốc tế đang kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran giúp giá dầu hạ nhiệt và chứng khoán Mỹ áp sát đỉnh trong nửa đầu tuần. Tuy nhiên, căng thẳng 2 bên vẫn chưa được giải quyết khiến dầu Brent bật lên vùng 83 USD, S&P 500 giảm hai phiên liền và tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng dè dặt theo.

Chứng khoán tuần mới (10 - 16/8): Dòng tiền đứng trước
Khối ngoại có tuần mua ròng đầu tiên sau nhiều tháng. Nguồn: Chứng khoán Kirin

Nội lực trước phép thử 1.800 điểm

Bước sang tuần giao dịch mới, VN-Index sẽ đứng trước vùng cản quan trọng 1.775 - 1.800 điểm, trong khi các biến số quốc tế tiếp tục có khả năng chi phối tâm lý ngắn hạn.

Một trong những tâm điểm được giới đầu tư chú ý vào tuần tới là số liệu lạm phát Mỹ tháng 7, bao gồm cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Đây sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chính sách tại cuộc họp tháng 9/2026.

Cùng đó, diễn biến đàm phán giữa Iran, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz tiếp tục là biến số đối với giá năng lượng. Giá dầu tăng trở lại có thể làm thay đổi kỳ vọng lạm phát và lãi suất, qua đó tác động tới đồng USD cũng như dòng vốn vào các thị trường mới nổi.

Trước các biến số còn khó lường từ bên ngoài, những yếu tố nội tại của thị trường Việt Nam được kỳ vọng đóng vai trò cân bằng hơn trong nửa cuối năm. Theo SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng đáng chú ý. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của các doanh nghiệp trên HOSE tăng 45,8% trong quý II và 29,2% trong nửa đầu năm, trong đó ngân hàng và bất động sản đóng góp khoảng 70% mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường.

“Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là điểm tựa, trong khi định giá trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại khi hiệu ứng nền suy giảm và chi phí vốn cao tác động rõ hơn. Chất lượng tài sản ngân hàng, áp lực lạm phát cơ bản và rủi ro thương mại liên quan đến Hoa Kỳ là những yếu tố đáng lưu ý”.

- SSI Research

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá cũng trở nên hấp dẫn hơn. Theo tính toán của SSI, P/E dự phóng năm 2026 của thị trường hiện ở khoảng 12,2 lần. Nếu loại nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, mức định giá chỉ khoảng 9,5 lần. Cùng với đó, câu chuyện nâng hạng tiếp tục là chất xúc tác trung hạn, với đợt phân bổ vốn thụ động đầu tiên theo FTSE vào tháng 9/2026 đang rất được kỳ vọng .

Trong ngắn hạn, các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng. Pinetree nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục tích lũy trong vùng 1.745 - 1.800 điểm, do thị trường đang bước vào khoảng trống thông tin sau mùa báo cáo tài chính quý II. Khối ngoại mua ròng là điểm tựa, nhưng thanh khoản thấp khiến chỉ số dễ rung lắc khi lượng cung gia tăng.

“Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đã đi qua, chính sách trong nước chưa có gì mới, nên thị trường thiếu hẳn một câu chuyện đủ lớn để dòng tiền đồng thuận. Khi nội lực yếu, điểm tựa còn lại là lực mua ròng của khối ngoại, đủ để giữ nền giá, nhưng chưa đủ để kéo chỉ số qua kháng cự” - ông Phong lưu ý.

Rủi ro cần theo dõi sát là giá dầu neo ở mức cao kéo dài. Trường hợp lạm phát Mỹ nóng trở lại, thì kỳ vọng hạ lãi suất của Fed sẽ bị đẩy lùi, đồng USD mạnh lên và khối ngoại hoàn toàn có thể đảo chiều bán ròng. Thanh khoản mỏng cũng khiến thị trường dễ rung lắc mạnh chỉ với một lượng cung không lớn, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đã tăng nóng.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kirin (CSI) cũng lưu ý, VN-Index đã tăng 2 tuần liên tiếp, nhưng biên độ tăng đang thu hẹp và vùng kháng cự quanh 1.790 điểm chưa được chinh phục, vì thế, nhà đầu tư chưa vội mở thêm vị thế mua mới và chờ phản ứng của thị trường quanh vùng hỗ trợ 1.720 điểm./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index chứng khoán tuần

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