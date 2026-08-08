Trường Đại học Tài chính - Marketing đặt mục tiêu Top 50 đại học Việt Nam sau dấu mốc 50 năm phát triển

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và cựu người học của Nhà trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UFM

50 năm phát triển gắn với ngành Tài chính

Được hình thành từ năm 1976, từ một cơ sở đào tạo cán bộ về giá, tài chính - kế toán và thống kê, UFM từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, với các lĩnh vực thế mạnh gồm tài chính, kế toán, kinh doanh, quản trị và marketing.

Qua 50 năm, nhiều thế hệ người học của Nhà trường đã trưởng thành, công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, đóng góp vào sự phát triển của ngành Tài chính và nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Trường Đại học Tài chính - Marketing trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng đồng tình với mục tiêu đưa UFM vào Top 50 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào năm 2030, đồng thời nhấn mạnh chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học hiện đại và đóng góp thực chất cho xã hội là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UFM được định hướng tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy bản sắc; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đội ngũ, đổi mới quản trị đại học; mở rộng hợp tác, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy lợi thế của một trường đại học thuộc Bộ Tài chính.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: UFM

Hội tụ truyền thống, mở ra không gia phát triển mới

Năm 2026 không chỉ đánh dấu chặng đường 50 năm của Trường Đại học Tài chính - Marketing, mà còn là dấu mốc hội tụ truyền thống của Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán và Trường Cao đẳng Thống kê II.

Theo Nhà trường, sự hội tụ này không đơn thuần là mở rộng về quy mô tổ chức, mà còn tạo nên sự cộng hưởng về truyền thống, tri thức, nguồn lực con người và bản sắc, qua đó hình thành nền tảng phát triển mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và nền kinh tế.

Đến năm 2026, quy mô đào tạo, đội ngũ và cơ sở vật chất của UFM tiếp tục được củng cố. Riêng quy mô tuyển sinh đại học tăng từ khoảng 4.000 sinh viên năm 2021 lên khoảng 10.000 sinh viên năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM

Hướng tới đại học hiện đại, thông minh và hội nhập

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, giá trị quan trọng được bồi đắp trong suốt nửa thế kỷ qua là truyền thống, con người và tinh thần phụng sự được trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Những gì thế hệ hôm nay có được là thành quả được trao lại từ các thế hệ đi trước. Vì vậy, gìn giữ truyền thống không chỉ là sự biết ơn, mà còn là trách nhiệm và danh dự của mỗi thành viên UFM” - PGS.TS Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, UFM xác định chuyển trọng tâm từ phát triển về quy mô sang phát triển về chất lượng, hiệu quả, giá trị và sức ảnh hưởng.

Đến năm 2030, Nhà trường đặt mục tiêu quy mô tuyển sinh hằng năm đạt khoảng 11.000 - 12.000 người học, tổng quy mô đào tạo khoảng 48.000 người học; đồng thời phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng mô hình quản trị đại học thông minh và tiếp tục lấy người học làm trung tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (thứ 4 từ trái sang), Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu và đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại sự kiện. Ảnh: UFM

Trong giai đoạn phát triển mới, UFM xác định tiếp tục đổi mới theo hướng đại học hiện đại, thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, xây dựng UFM trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc Top 50 của hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Nhà trường đồng thời định hướng phát triển nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn của ngành Tài chính và nền kinh tế; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các định chế tài chính, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, trong đó UFM tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng những đóng góp thực chất cho ngành Tài chính, hệ thống giáo dục đại học và sự phát triển của đất nước.