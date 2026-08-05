Xã hội

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

Anh Đức

Anh Đức

14:41 | 05/08/2026
(TBTCO) - Đội thi gồm 8 học sinh Việt Nam đã giành giải Siêu Vàng - giải thưởng cao nhất bảng Trung học cơ sở - tại Vòng chung kết Giả lập Doanh nghiệp châu Á, Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.
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Tại Lễ trao giải ngày 2/8, đội thi mang số hiệu Công ty 48 Swag Money được xướng tên ở hạng mục Siêu Vàng của bảng Trung học cơ sở, dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 9. Đây là lần đầu tiên một đội Việt Nam giành giải cao nhất tại cuộc thi này.

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới
Đội thi của Việt Nam giành giải Siêu Vàng, bảng Trung học cơ sở, tại Vòng chung kết Giả lập Doanh nghiệp châu Á

Đội gồm 8 thành viên: Đỗ Bảo, Lê Đỗ Hải Minh, Lê Hoàng Minh, Lê Anh Khoa, Dương Nhật Minh, Lê Hoàng Giang, Trần Hoàng Khôi và Dương Minh Quân. Các em là học sinh của Trường Quốc tế ABC và Trường Quốc tế Anh Việt Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ cấu giải thưởng, giải Siêu Vàng được trao cho đội đứng đầu mỗi bảng. Tiếp đó, giải Vàng dành cho các đội thuộc nhóm 5% có kết quả tốt nhất, giải Bạc dành cho nhóm 20% và giải Đồng dành cho nhóm 40%. Vì vậy, chiến thắng của đội Công ty 48 đánh dấu lần đầu tiên học sinh Việt Nam đứng đầu một bảng thi tại vòng chung kết toàn cầu.

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới
Giải thưởng cho đội Việt Nam ghi nhận khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, tư duy logic, sự tự tin và sức thuyết phục.

Bên cạnh thành tích chung của đội, hai học sinh của Trường Quốc tế ABC là Lê Đỗ Hải Minh và Dương Minh Quân được trao giải Thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất.

Trong cuộc thi, các đội phải trình bày bằng tiếng Anh về ý tưởng, chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Người thuyết trình cần diễn đạt rõ ràng, giải thích được những quyết định của đội và thuyết phục các “nhà đầu tư” cấp thêm vốn cho doanh nghiệp giả lập.

Giải thưởng cho đội Việt Nam ghi nhận khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, tư duy logic, sự tự tin và sức thuyết phục. Thành tích này cho thấy, học sinh Việt Nam không chỉ thể hiện tốt kiến thức kinh tế, mà còn nổi bật về khả năng giao tiếp và bảo vệ ý tưởng trong môi trường quốc tế.

Gần 170 học sinh Việt Nam tham dự diễn đàn năm nay ở 3 bảng Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đoàn Việt Nam giành tổng cộng 1 giải Siêu Vàng, 5 giải Vàng, 7 giải Bạc và 5 giải Đồng.

Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới là hoạt động học thuật quốc tế dành cho học sinh, được tổ chức từ năm 2012. Trước kỳ năm 2026, chương trình đã trải qua 14 lần tổ chức, thu hút hơn 10.000 học sinh đến từ 21 quốc gia.

Diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 29/7 - 3/8 tại Thượng Hải, quy tụ hơn 1.200 học sinh thuộc 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hoạt động và phần thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

Chủ đề năm 2026 là “Sự trở lại của những người kiến tạo giấc mơ: Thiết kế lại thị trường toàn cầu thông qua nền kinh tế cảm xúc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”. Học sinh được yêu cầu tìm hiểu cách doanh nghiệp tạo ra sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa đáp ứng nhu cầu cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng.

Trong phần thi Giả lập Doanh nghiệp châu Á, mỗi đội hoạt động như một công ty. Các thành viên cùng xây dựng sản phẩm, quyết định giá bán, lập kế hoạch tài chính, triển khai tiếp thị và lựa chọn chiến lược phát triển./.

Anh Đức
Từ khóa:
giải Siêu Vàng Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới vòng chung kết

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